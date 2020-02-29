От дольщиков до экстремизма: названы ключевые задачи прокуратуры РБ на 2020 год

По словам прокурора республики Владимира Ведерникова, органами республиканской прокуратуры было выявлено около 82 тыс. нарушений федерального законодательства:

— Для и устранения в суды направлено более 20 тысяч заявлений, по результатам прокурорских проверок к дисциплинарной ответственности привлечено 16,5 тысячи нарушителей, наказано в административном порядке более 7 тысяч должностных лиц и организаций, возбуждено 500 уголовных дел.

Глава региона Радий Хабиров отметил ряд проблем, которые вызывают наибольшее беспокойство и которые станут основными в плане работы на текущий год. В частности, это задолженность по зарплате: в результате прокурорского вмешательства в 2019 году выплачена задержанная зарплата более чем 26 тыс. работникам, но «эта проблема растёт».

— Вторая большая проблема — это дольщики. В прошлом году в суд направлено семь уголовных дел по фактам хищения денежных средств дольщиков. Ситуация в жилищном строительстве — особо болезненная тема, с широким общественным резонансом. И, конечно, мы не должны допустить появления новых пострадавших, — добавил глава региона.

Владимир Ведерников уточнил, что в прошлом году 800 человек восстановили свои права на жилье (на 30% больше, чем в 2018 году), а также удалось ввести в эксплуатацию 10 ранее проблемных многоквартирных домов, «но до коренного перелома ситуации еще далеко».

Также была отмечена непростая ситуация в коммунальной сфере: в прошлом году возбуждено 26 уголовных дел о финансовых нарушениях в ЖКХ на сумму более 10 млн руб., из них 9,3 млн руб. уже возмещены, материалы по 12 уголовным делам направлены в суды.