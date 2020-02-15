«Имитация бурной деятельности»: более 80 дольщиков обратились к главе Башкирии

Накануне, 14 февраля, свыше 80 дольщиков жилого комлпекса «Миловский парк» пришли к зданию администрации главы Башкирии, чтобы лично подать жалобу на бездействие строительного блока правительства.

Как сообщил представитель дольщиков Никита Синцов, люди уже совсем отчаялись когда-либо получить свое жилье. Их претензии были адресованы персонально директору регионального фонда помощи обманутым дольщикам Дамиру Минибаеву и представителям регионального Госкомстроя.

— Еженедельно на «Стройчасе» перед главой проходит имитация бурной деятельности: директор Фонда, а так же руководители Госкомстроя докладывают о том, что якобы они всеми силами пытаются решить проблемы всех обманутых дольщиков региона. И, к большому сожалению, получается так, что на протяжении многих месяцев проблема не решается, — рассказал Медиакорсети Никита Синцов.

Между тем, в Башкирии сейчас остаются недостроенными более 100 проблемных домов в составе 32-х замороженных строек. По данным дольщиков, за 6 месяцев, что существует республиканский Фонд помощи обманутым дольщикам, удалось решить вопрос только по одному проблемному объекту — ЖК «Дубрава» в Кармаскалинском районе.

В своих жалобах дольщики ЖК «Миловский парк» заявили, что такие темпы вызывают у них серьезные опасения, что решение их проблемы может затянуться еще на несколько десятков лет.