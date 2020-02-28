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Posted 28 февраля 2020, 03:30

Published 28 февраля 2020, 03:30

Modified 17 октября 2022, 20:30

Updated 17 октября 2022, 20:30

В Уфе 37-летний мужчина расстрелял водителя иномарки из ревности

В Уфе 37-летний мужчина расстрелял водителя иномарки из ревности

28 февраля 2020, 03:30
Фото: Медиахолдинг1Mi.
35-летний соперник находился за рулем иномарки на улице Прудной в столице Башкирии.

ЧП произошло в ночь с 26 на 27 февраля в Уфе. По данным UfacityNews.ru, пострадавший находился за рулем автомобиля Mercedes.

Нападавший выстрелил в него несколько раз из травматического пистолета через лобовое стекло. Водитель не пострадал, а вот стекло разлетелось вдребезги, передают журналисты.

Отмечается со ссылкой на собственный источник, что нападавшему было 37 лет, его потенциальной жертве 35. Потерпевший после произошедшего, как только оправился от шока, подал заявление в правоохранительные органы. Причина нападения, заявил позже полиции стрелок, была в обычной ревности.

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