В Уфе 37-летний мужчина расстрелял водителя иномарки из ревности

Отмечается со ссылкой на собственный источник, что нападавшему было 37 лет, его потенциальной жертве 35. Потерпевший после произошедшего, как только оправился от шока, подал заявление в правоохранительные органы. Причина нападения, заявил позже полиции стрелок, была в обычной ревности.