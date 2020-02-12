В селе под Уфой вчера вечером на школьника напала собака: его отправили в больницу

Об этом сообщили в пресс-службе Управления гражданской защиты города. Девятилетний мальчик шел домой, но вдруг на него напала собака и покусала его. К счастью, вовремя подоспевшие на помощь очевидцы помогли избежать трагедии.

Мальчика с укусом отправили в больницу. Его жизни и здоровью ничего не угрожает.

Специалисты изучают, кому могло принадлежать животное и действительно ли оно является бездомным.