Минздрав Башкирии начал проверять сообщение об отказе врачей принять туриста из Китая

Медиакорсеть сообщала, что 30 января и 3 февраля в Уфу прибыли два последних самолета из Китая вместе с 717 пассажирами. Коронавирусная инфекция ни у кого из них не подтверждена. При этом у 30 человек, прилетевших из Китая, было отмечено повышение температуры, которое оказалось сезонным ОРВИ.