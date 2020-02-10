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Posted 10 февраля 2020, 14:54

Published 10 февраля 2020, 14:54

Modified 17 октября 2022, 20:15

Updated 17 октября 2022, 20:15

Минздрав Башкирии начал проверять сообщение об отказе врачей принять туриста из Китая

Минздрав Башкирии начал проверять сообщение об отказе врачей принять туриста из Китая

10 февраля 2020, 14:54
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Уфимец заявил, что врачи отказали провести ему диагностику на коронавирусную инфекцию.

Сотрудник пресс-службы минздрава Башкирии прокомментировал «Интерфакс-Поволжье», что информация в данный момент проверяется.

В агентстве сообщают, что мужчина прилетел рейсом "Пекин-Екатеринбург" 4 февраля, а затем прибыл в Уфу на автобусе. На всякий случай он решил провериться и сдать анализы на вирус, но персонал отказался, «разбежавшись по кабинетам».

Пока что в уфимской инфекционной больнице N4 информацию о факте обращения подтвердить не могут, передает «Интерфакс» со ссылкой на главного врача Радика Галямова, так как в приемном покое этот гражданин зарегистрирован не был. Учетные записи, по словам руководителя, проверяли с 29 января.

Радий Галямов предположил, что мужчина обратился к санитарке «и они друг друга не поняли».

Медиакорсеть сообщала, что 30 января и 3 февраля в Уфу прибыли два последних самолета из Китая вместе с 717 пассажирами. Коронавирусная инфекция ни у кого из них не подтверждена. При этом у 30 человек, прилетевших из Китая, было отмечено повышение температуры, которое оказалось сезонным ОРВИ.

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#Общество#Новости#Вирус#Вирусы
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