Минздрав Башкирии начал проверять сообщение об отказе врачей принять туриста из Китая

Posted 10 февраля 2020, 14:54
Published 10 февраля 2020, 14:54
Modified 17 октября 2022, 20:15
Updated 17 октября 2022, 20:15
Сотрудник пресс-службы минздрава Башкирии прокомментировал «Интерфакс-Поволжье», что информация в данный момент проверяется.
В агентстве сообщают, что мужчина прилетел рейсом "Пекин-Екатеринбург" 4 февраля, а затем прибыл в Уфу на автобусе. На всякий случай он решил провериться и сдать анализы на вирус, но персонал отказался, «разбежавшись по кабинетам».
Пока что в уфимской инфекционной больнице N4 информацию о факте обращения подтвердить не могут, передает «Интерфакс» со ссылкой на главного врача Радика Галямова, так как в приемном покое этот гражданин зарегистрирован не был. Учетные записи, по словам руководителя, проверяли с 29 января.
Радий Галямов предположил, что мужчина обратился к санитарке «и они друг друга не поняли».
Медиакорсеть сообщала, что 30 января и 3 февраля в Уфу прибыли два последних самолета из Китая вместе с 717 пассажирами. Коронавирусная инфекция ни у кого из них не подтверждена. При этом у 30 человек, прилетевших из Китая, было отмечено повышение температуры, которое оказалось сезонным ОРВИ.