Официально: причиной опрыскивания дома в Уфе было подозрение на коронавирус
Об этом сообщили в Роспотребнадзоре.
Сегодня, 10 февраля, стало известно, что причиной опрыскивания подъезда дома №24 по улице Российской в Уфе, стала профилактика от коронавируса. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре.
В подъезде этого дома оказалась квартира одного из туристов, прилетевших из Китая с повышенной температурой. В соответствии с инструкциями квартира и подъезд дома были опрысканы дезинфицирующим раствором. Вот только в ответ на расспросы жильцов никто из специалистов, проводивших дезинфекцию, не дал никаких пояснений.
Первый вице-премьер правительства Башкирии Андрей Назаров пообещал обсудить эту ситуацию на заседании республиканского штаба по контролю за эпидемиологической ситуацией в РБ, как и прочие вопросы. связанные с профилактикой коронавируса.
Напомним, по данным Роспотребнадзора, у 30 человек, прилетевших из Китая последними двумя авиарейсами, было отмечено повышение температуры, которое, по предварительным данным, оказалось сезонным ОРВИ.