Официально: причиной опрыскивания дома в Уфе было подозрение на коронавирус

Сегодня, 10 февраля, стало известно, что причиной опрыскивания подъезда дома №24 по улице Российской в Уфе, стала профилактика от коронавируса. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре.

В подъезде этого дома оказалась квартира одного из туристов, прилетевших из Китая с повышенной температурой. В соответствии с инструкциями квартира и подъезд дома были опрысканы дезинфицирующим раствором. Вот только в ответ на расспросы жильцов никто из специалистов, проводивших дезинфекцию, не дал никаких пояснений.

Первый вице-премьер правительства Башкирии Андрей Назаров пообещал обсудить эту ситуацию на заседании республиканского штаба по контролю за эпидемиологической ситуацией в РБ, как и прочие вопросы. связанные с профилактикой коронавируса.