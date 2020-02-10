Госкомтранс Башкирии издал приказ из-за распространения коронавируса

В регионе руководителей транспортного комплекса и индивидуальных предпринимателей призывают усилить контроль за соблюдением дезинфекционного режима, отмечается в приказе комитета. Речь идет об аэропортах, железнодорожных вокзалах, автовокзалах, а также местах скопления людей.

В числе мер заявлено также, что в транспорте и местах массового скопления людей должна исправно работать установка по обеззараживанию воздуха, рекомендовали также усилить дезинфекцию в подвижном составе и на вокзале и обеспечить запас дезинфицирующих средств, также приказано внепланово проводить ревизию систем вентиляции и проветривать помещениям.