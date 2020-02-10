Туристов, прибывающих в Башкирию из Китая, решено собрать в одном месте на карантин

Сегодня, 10 февраля, на оперативном совещании в правительстве Башкирии рассказали о создании карантинной зоны для туристов, возвращающихся из Китая.

По словам заместителя руководителя управления Роспотребнадзора по РБ Александра Жеребцова, для этого приспособили профилакторий «Родник здоровья», расположенный в 25 километрах от центра Уфы, в селе Нижегородка Уфимского района. Там будут находиться люди, прибывшие из Китая, до тех пор, пока не будут известны результаты их анализов на присутствие вируса, которые отправляются в Новосибирск. Разумеется, за пациентами в профилактории будут наблюдать врачи.

По данным Роспотребнадзора, 30 января и 3 февраля в Уфу прибыли два последних самолета из Китая вместе с 717 пассажирами. Коронавирусная инфекция ни у кого из них не подтверждена. При этом у 30 человек, прилетевших из Китая, было отмечено повышение температуры, которое оказалось сезонным ОРВИ.

Уже известны результаты анализов 21 больного, коронавирус у них не обнаружен. Шестеро из них уже выписались. Остальные пока остаются в стационарах под присмотром врачей.

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