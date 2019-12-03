Между Казанью и Уфой запустят прямое сообщение

Posted 3 декабря 2019, 08:07
Published 3 декабря 2019, 08:07
Modified 17 октября 2022, 20:19
Updated 17 октября 2022, 20:19
В Госкомитете по транспорту и дорожному хозяйству сообщили, что между Башкирией и Татарией восстановят прямое железнодорожное сообщение. Поезд будет курсировать с 9 декабря между Уфой и Казанью.
В пресс-службе комитета сообщили, что из Уфы пассажиры смогут уезжать в беспересадочных вагонах Уфа – Казань» в составе поезда № 347Й «Уфа – Санкт-Петербург» до Ульяновска и далее в составе поезда № 125Й «Самара – Казань» по нечетным дням. Из Уфы поезд будет отправляться в 11:57, прибытие в Казань – в 6:20, путь займет 20 часов 23 минуты.
Из столицы Татарии в Уфу беспересадочный вагон проследует по четным дням вместе с поездами № 125Г «Казань – Самара» и 392У «Москва – Челябинск». Переприцепка также запланирована в Ульяновске. Время отправления из Казани – 21:20, прибытия в Уфу – в 20:29, время в пути – 21 час.