Между Казанью и Уфой запустят прямое сообщение

В пресс-службе комитета сообщили, что из Уфы пассажиры смогут уезжать в беспересадочных вагонах Уфа – Казань» в составе поезда № 347Й «Уфа – Санкт-Петербург» до Ульяновска и далее в составе поезда № 125Й «Самара – Казань» по нечетным дням. Из Уфы поезд будет отправляться в 11:57, прибытие в Казань – в 6:20, путь займет 20 часов 23 минуты.