Кто старое помянет: В Уфе опять вспомнили про обещания запустить поезд до аэропорта

На рабочем совещании участники встречи обсудили вопросы строительства второго сплошного пути на участке Дема-Иглино Южного обхода станции Уфа, а также реконструкции железнодорожного вокзала Уфы.

Вновь говорили и о перспективах проекта «Городская электричка», но ничего конкретного на эту тему — то есть о сроках, датах и реализации проекта, не сообщается.

Также ведутся переговоры на тему строительства новой железнодорожной ветки от Уршака до автовокзала для пассажиров.

Напомним, что проекту по развитии железнодорожной ветки в уфимский аэропорт уже около 20 лет. Еще в то время ветка Уршак-аэропорт должна была стать аналогом московского аэроэкспресса.

Также напомним, ранее власти озвучивали проект строительства скоростного трамвая в Уфе. Реализовать его хотели в рамках национального проекта.

По словам руководителя Гостранса РБ Тимура Мухаметьянова, специалисты высчитывают оптимальный маршрут скоростного трамвая. В 2020 году планируется начать проектирование и расчет механизма финансирования (более более 17 млрд руб.). Реализовать проект скоростного трамвая планируется в рамках нацпроектов, то есть с поддержкой федерального бюджета.