Кто старое помянет: В Уфе опять вспомнили про обещания запустить поезд до аэропорта
О проекте опять заговорили на выездном совещании по вопросам взаимодействия РЖД, правительством региона и мэрией Уфы.
На рабочем совещании участники встречи обсудили вопросы строительства второго сплошного пути на участке Дема-Иглино Южного обхода станции Уфа, а также реконструкции железнодорожного вокзала Уфы.
Вновь говорили и о перспективах проекта «Городская электричка», но ничего конкретного на эту тему — то есть о сроках, датах и реализации проекта, не сообщается.
Также ведутся переговоры на тему строительства новой железнодорожной ветки от Уршака до автовокзала для пассажиров.
Напомним, что проекту по развитии железнодорожной ветки в уфимский аэропорт уже около 20 лет. Еще в то время ветка Уршак-аэропорт должна была стать аналогом московского аэроэкспресса.
Также напомним, ранее власти озвучивали проект строительства скоростного трамвая в Уфе. Реализовать его хотели в рамках национального проекта.
По словам руководителя Гостранса РБ Тимура Мухаметьянова, специалисты высчитывают оптимальный маршрут скоростного трамвая. В 2020 году планируется начать проектирование и расчет механизма финансирования (более более 17 млрд руб.). Реализовать проект скоростного трамвая планируется в рамках нацпроектов, то есть с поддержкой федерального бюджета.
При этом планируется создать в Уфе единую систему транспортного сообщения, для чего должна быть создана соответствующая инфраструктура. В частности, планируется запустить городскую электричку, для которой планируется построить 19 км путей на Южном обходе, два моста и два путепровода, необходимые для кольцевого движения вокруг города.