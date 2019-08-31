Поезд из 50 40-футовых контейнеров преодолеет расстояние более 5 тыс. км (от ст. Черниковка Куйбышевской ЖД до ст. Забайкальск Забайкальской ЖД) за 6 суток. Далее контейнеры проследуют до конечного потребителя на станцию Ченду в Китае. В составе поезда контейнеры с продукцией крупнейшего деревообрабатывающего завода в Башкирии — компании «Kronospan».