Пункт назначения — Китай: из Уфы стартовал первый ускоренный контейнерный поезд
Состав отправился 30 августа со ст. Черниковка.
Поезд из 50 40-футовых контейнеров преодолеет расстояние более 5 тыс. км (от ст. Черниковка Куйбышевской ЖД до ст. Забайкальск Забайкальской ЖД) за 6 суток. Далее контейнеры проследуют до конечного потребителя на станцию Ченду в Китае. В составе поезда контейнеры с продукцией крупнейшего деревообрабатывающего завода в Башкирии — компании «Kronospan».
— Сервис позволит промышленным предприятиям улучшить логистику по доставке груза, открыть новые рынки сбыта своей продукции. Скорость доставки, стоимость перевозки, сохранность перевозимого груза и высокое качество обслуживания клиентов создают реальную конкуренцию морскому и автомобильному транспорту, — отметил директор филиала ПАО «ТрансКонтейнер» на Куйбышевской железной дороге Алексей Булытов.
Председатель Гостранса РБ Тимур Мухаметьянов подчеркнул, что с целью минимизации дальнейшей нагрузки на дорожную сеть республики перевозки железнодорожным и речным транспортом должны стать основным методом транспортировки грузов.