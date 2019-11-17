В Башкирии с 30 ноября снова будет курсировать туристический поезд «Легенда Урала»

Планируется, что поезд будет ходить дважды в неделю — в субботу и воскресенье. Стоимость проезда в этом году — 655 руб. 20 коп. Для школьников и студентов билет стоит дешевле — 327 руб. 60 коп., для детей — 163 руб. 80 коп.

Как и в прежние годы, обслуживать флагманский маршрут Уфа — Ассы — Айгир — Белорецк — Новоабзаково будут специальные составы (от 1 до 3 вагонов).

Из Уфы поезд будет отправляться в 06.56 по местному времени, прибытие в Новоабзаково — в 13.07. Из Новоабзаково в Уфу поезд отправится в 17.21, прибудет в 23.17.