В Башкирии с 30 ноября снова будет курсировать туристический поезд «Легенда Урала»
Вчера, 15:44ОбществоАндрей КоролевФото: Медиахолдинг 1Mi
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Поезд возобновляет движение по маршруту Уфа — Новоабзаково.
Планируется, что поезд будет ходить дважды в неделю — в субботу и воскресенье. Стоимость проезда в этом году — 655 руб. 20 коп. Для школьников и студентов билет стоит дешевле — 327 руб. 60 коп., для детей — 163 руб. 80 коп.
Как и в прежние годы, обслуживать флагманский маршрут Уфа — Ассы — Айгир — Белорецк — Новоабзаково будут специальные составы (от 1 до 3 вагонов).
Из Уфы поезд будет отправляться в 06.56 по местному времени, прибытие в Новоабзаково — в 13.07. Из Новоабзаково в Уфу поезд отправится в 17.21, прибудет в 23.17.
По статистике за сезон «Легенда Урала» перевозит около 10 тысяч человек.
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