В Башкирии муж задушил веревкой супругу

Печальных примеров слишком много. В Белебее 31-летний пьяный мужчина ворвался ночью к бывшей жене, желая помириться. Буйного пытался остановить подросток, сын женщины. В итоге 17-летний парень в больнице с тремя ножевыми ранениями. Лечиться предстоит долго. В Бирске шесть детей остались без матери из-за ее сожителя, который не хотел платить детям алименты (!!), задушил женщину и трактором вырыл ей яму в поле. Трактором вырыл яму в поле. В Иглино 51-летний мужчина избил жену, потому что она отказала ему в близости. Через 4 дня она скончалась. В больнице сказала, что просто упала.