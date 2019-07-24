В Башкирии муж задушил веревкой супругу

Posted 24 июля 2019, 10:40
Published 24 июля 2019, 10:40
Modified 17 октября 2022, 20:08
Updated 17 октября 2022, 20:08
В минувшую субботу, 20 июля, было обнаружено тело 36-летней жительницы Татышлинского района, страшная находка была сделана в погребе на придомовой территории ее жилища. Сразу стало понятно, что имеются признаки насильственной смерти. Подробности сообщили в пресс-службе Следственного комитета Башкирии.
Как следует из материалов дела, рано утром 20 июля 2019 года потерпевшая высказала претензии своему 33-летнему супругу, возмутившись его систематическим пьянством и отсутствием постоянной работы.
Разгорелась семейная ссора, в ходе которой муж несколько раз ударил женщину бутылкой по голове, а после задушил веревкой. Тело супруги он спрятал в погребе во дворе своего дома.
Проснувшиеся на утро двое детей 14 и 11 лет начали искать мать, после продолжительных поисков старший сын обнаружил ее тело в погребе, увел младшего брата к соседке и сообщил ей о страшной находке.
Женщина вызвала полицейских и закрыла на замок снаружи дом, где находился подозреваемый. Однако, до приезда полиции мужчина выбрался через окно и убежал в лес.
По данному факту Балтачевский межрайонный следственный отдел возбудил уголовное дело.
Напомним, сейчас в соцсетях набирает обороты флешмоб #янехотелаумирать, участники которого преследуют цель добиться принятия Госдумой закона о противодействии домашнему насилию.
Печальных примеров слишком много. В Белебее 31-летний пьяный мужчина ворвался ночью к бывшей жене, желая помириться. Буйного пытался остановить подросток, сын женщины. В итоге 17-летний парень в больнице с тремя ножевыми ранениями. Лечиться предстоит долго. В Бирске шесть детей остались без матери из-за ее сожителя, который не хотел платить детям алименты (!!), задушил женщину и трактором вырыл ей яму в поле. Трактором вырыл яму в поле. В Иглино 51-летний мужчина избил жену, потому что она отказала ему в близости. Через 4 дня она скончалась. В больнице сказала, что просто упала.