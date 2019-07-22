Трактором вырыл яму: В cледкоме Башкирии рассказали, как убили многодетную мать

Следователи и криминалисты совместно с полицией установили круг общения исчезнувшей многодетной матери. Им удалось выяснить, что в тот день она пошла на автобусную остановку, которая находилась на трассе Бирск-Уфа.

Бездыханное тело женщины нашли в поле недалеко от этой дороги. Оно было закопано землю. Осмотр места происшествия показал, что кто-то вырыл яму трактором и поместил тело туда. В дальнейшем следователи установили, что бывший сожитель селянки периодически работал на тракторе.

Обвиняемый сознался в содеянном. Выяснилось, что 3 июля бывшие сожители крупно поссорились, так как потерпевшая требовала от него выплатить алименты за двоих общих детей и грозилась, что лишит его родительских прав.

В ходе ссоры мужчина, в ярости, задушил ее, и закопал свою жертву в поле.

В настоящий момент решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу, сообщает пресс-служба Следкома РФ по РБ.