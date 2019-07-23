В Башкирии пьяный ревнивый муж зарезал подростка и сообщил о ложной бомбе в мэрии

Подробности рассказали в региональном следственном комитете. 31-летнего жителя Белебея признали виновным в нарушении сразу двух уголовных статей - заведомо ложном сообщение об акте терроризма из хулиганских побуждений (ч. 2 ст. 207 УК РФ) и умышленном причинении тяжкого вреда здоровья (п. «з» ч. 2 ст. 111 УК РФ). Следователи Белебеевского района собрали всю доказательную базу в отношении злоумышленника.

В суде уже установили, что ночью 8 марта этого года, будучи пьяным, он пытался ворваться в дом к бывшей супруге. Мужчина думал, что в таком состоянии ему удастся помириться после ссоры с женщиной. Но его не пустил в дом 17-летний сын женщины. Подросток вступился за мать и заявил, чтобы мужчина приходил в дом трезвым и днем, а не ночью. Рассвирепев, мужчина трижды ударил ножом парня.

Женщина немедленно вызвала скорую помощь. Парню был причинен тяжкий вред здоровью - ему предстоит теперь долгая реабилитация. По какой-то пока неизвестной причине, преступника так и не поместили за решетку.

Неделю спустя, 15 марта, мужчина, в очередной раз напившись, позвонил в службу спасения 112 и сообщил, что в администрации Белебеевского района заложена бомба.

Сотрудники полиции и ФСБ оперативно прибыли на место и убедились в том, что заявление было ложным.

Злоумышленника задержали в ту же ночь. Свою вину во всех преступлениях дебошир признал. Теперь ему предстоит отбыть 4 года и 6 месяцев в колонии общего режима.