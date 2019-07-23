В Башкирии пьяный ревнивый муж зарезал подростка и сообщил о ложной бомбе в мэрии
Теперь ему предстоит отбыть срок в тюрьме.
Подробности рассказали в региональном следственном комитете. 31-летнего жителя Белебея признали виновным в нарушении сразу двух уголовных статей - заведомо ложном сообщение об акте терроризма из хулиганских побуждений (ч. 2 ст. 207 УК РФ) и умышленном причинении тяжкого вреда здоровья (п. «з» ч. 2 ст. 111 УК РФ). Следователи Белебеевского района собрали всю доказательную базу в отношении злоумышленника.
В суде уже установили, что ночью 8 марта этого года, будучи пьяным, он пытался ворваться в дом к бывшей супруге. Мужчина думал, что в таком состоянии ему удастся помириться после ссоры с женщиной. Но его не пустил в дом 17-летний сын женщины. Подросток вступился за мать и заявил, чтобы мужчина приходил в дом трезвым и днем, а не ночью. Рассвирепев, мужчина трижды ударил ножом парня.
Женщина немедленно вызвала скорую помощь. Парню был причинен тяжкий вред здоровью - ему предстоит теперь долгая реабилитация. По какой-то пока неизвестной причине, преступника так и не поместили за решетку.
Неделю спустя, 15 марта, мужчина, в очередной раз напившись, позвонил в службу спасения 112 и сообщил, что в администрации Белебеевского района заложена бомба.
Сотрудники полиции и ФСБ оперативно прибыли на место и убедились в том, что заявление было ложным.
Злоумышленника задержали в ту же ночь. Свою вину во всех преступлениях дебошир признал. Теперь ему предстоит отбыть 4 года и 6 месяцев в колонии общего режима.
Отметим, что вчера мы писали о другом случае семейного насилия, которое закончилось более трагичным образом. Бывший сожитель матери шести детей из Бирска признался, что убил женщину, не желая платить ей алименты за детей. Тогда он задушил ее и вырыл яму трактором в поле.