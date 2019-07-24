В Башкирии мужчина убил жену за отказ в интиме: она умерла в больнице спустя 4 дня

15 апреля 2019 года в Нуримановской ЦРБ умерла 40-летняя женщина, сообщили в пресс-службе следственного комитета Башкирии.

Судмедэксперты установили, что смерть наступила от травмы внутренних органов. Ранее в больнице женщина пояснила, что упала, поэтому признаков криминального характера не нашли.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего».

Оказалось, что ночью в начале апреля текущего года между потерпевшей и ее 51-летним супругом произошла ссора из-за того, что женщина отказала мужу в интимной близости.

Разозлившись, супруг сильно ударил женщину локтем в живот. Впоследствии самочувствие женщины ухудшилось и она была госпитализирована, а через четыре дня скончалась. При этом, не желая жаловаться на мужа, в больнице пояснила, что просто упала.

В ходе допроса мужчина вину в совершенном преступлении не признал. Сейчас его задержали, с ним проведены первоначальные следственные действия и предъявлено обвинение.