В Башкирии мужчину задушили тросом после жалоб бывшей жены

Так мужчина отомстил любовнику бывшей супруги.

По факту обнаружения тела 30-летнего мужчины с признаками насильственной смерти 11 февраля возбуждено уголовное дело по статьям «Похищение человека с применением насилия» и «Убийство», сообщили в пресс-службе следственного комитета республики.

Следствие считает, что вечером 10 февраля 32-летний бывший супруг сожительницы потерпевшего вместе со своим другом поехали к потерпевшему и выволокли его из квартиры. Приехали мужчины из-за жалоб бывшей жены о причинении ей телесных повреждений и о краже сотового телефона потерпевшим.

Мужчины поместили в багажник потерпевшего, перевезли в СНТ «Мариинка» Стерлитамака и продолжили его избивать, после чего задушили его тросом.

Подозреваемых задержали в Уфе. Сейчас устанавливаются все обстоятельства произошедшего.