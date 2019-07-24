Янехотелаумирать: жительницы Башкирии высказались против домашнего насилия

Журналисты, экономисты, педагоги, представители других профессий, а также домохозяйки одна за другой присоединяются в соцсетях к флешмобу #Янехотелаумирать. Акцию запустили активистки Алена Попова и Александра Митрошина, чтобы привлечь внимание к проблеме домашнего насилия, жертвами которого становятся женщины и дети.

Трагедии такие происходят, к сожалению, каждый день. В России каждую третью женщину бьет муж или партнер. Ежегодно от домашнего насилия погибает 12000-14000 женщин. В развитых странах, где есть система профилактики и борьбы с домашним насилием, эти показатели снижаются в 3-4 раза. В нашей стране нет даже соответствующего закона, но он может появиться осенью, если его рассмотрит Госдума. Чтобы депутаты не отложили закон «в долгий ящик», активисты и запустили данный флешмоб.

Как считают специалисты, многие из них можно было предотвратить, если бы на конфликты в семьях обратили внимание сотрудники полиции, соседи, педагоги,а не отмахнулись от них как от пустяков. Об этом написала наша коллега Надежда Абдрашитова.

- Для всех сомневающихся и противящихся принятию закона о домашнем насилии. Вот вам только сводки за последние несколько дней в Башкирии. В Белебее 31-летний пьяный мужчина ворвался ночью к бывшей жене, желая помириться (!). Буйного пытался остановить подросток, сын женщины. В итоге 17-летний парень в больнице с тремя ножевыми ранениями. Лечиться предстоит долго. В Бирске шесть детей остались без матери из-за ее сожителя, который не хотел платить детям алименты (!!), задушил женщину и трактором вырыл ей яму в поле. Трактором вырыл яму в поле. В Иглино 51-летний мужчина избил жену, потому что она отказала ему в близости. Через 4 дня она скончалась. В больнице сказала, что просто упала. Таких историй – миллион. Каждая из них – укор всем нам. Молчать нельзя, - считает Надежда.

С ней солидарна журналист и блогер, мама двух дочек Ольга Маловица.

- Этим постом и этой фотографией я хочу рассказать про флешмоб, инициированный для принятия закона о домашнем насилии. Его должны были принять ещё в 2013 году, но положили на полку. За шесть лет погибло много женщин, их можно было спасти. Но никто не спас. Когда вас убьют, полиция опишет тело. А мужик отсидит пару лет и выйдет по УДО, - написала Ольга.

Она уточнила, что сама живет в благополучном браке, однако не смотрит на мир сквозь розовые очки, потому что в курсе, что происходит в других семьях, причем не только в маргинальных. Ольга рассказала историю своей подруги, которая рассталась с мужем, избивавшим ее на глазах у детей.

- Миллионы женщин годами терпят издевательства и побои. А общество шеймит жертву: сама виновата, бьет – значит, любит и прочая дичь, - подчеркнула Ольга Маловица. Наши коллеги Екатерина Телина и Виктория Куприянова вспомнили шок, который они испытали столкнувшись близко с жестокими реальными историями.

- Двадцать семь ножевых ранений, от глаз с цветными линзами до стоп тридцать седьмого размера. Шестнадцать лет - ей. Одиннадцать - дали ему. Говорят, что на ноль делить нельзя, но что, если арифметика очень проста: жизни всех вовлечённых в процесс особо тяжкого убийства - абьюзера, его любимой десятиклассницы, родителей, близких, свидетелей - теперь уже никогда не будут со знаком +, - рассказала Виктория историю трагической гибели школьницы, которую среди бела дня зарезал ревнивый ухажер.

Екатерина Телина поделилась переживаниями, которые до сих пор не дают ей покоя. Они связаны с жестоким убийством семьи, происшедшим в 2012 году, тогда жертвами потерявшего человеческий облик главы семейства стали женщина и дети, включая младенца.

- В этой беспристрастной череде сменяющихся кадров (с места происшествия – ред.) возник один, который перевернул мою душу. Сжал горло. Вынул сердце. На скомканном дешевом одеяле лежала крохотная ножка с бисерными пальчиками. Пухленькая. Беззащитная. Одинокая. Стопа младенца, который уже не заплачет, - вспоминает Екатерина. - Когда на студийной камере зажглась красная лампочка прямого эфира, я открыла рот, но не смогла произнести ни звука. Несколько секунд лихорадочно пыталась унять дрожь. Вместе с болью, вспышками пульсировавшей в голове, была мысль, что прямо сейчас, на глазах у зрителей, разревусь. По-бабски. Навзрыд. Кажется, я тогда все-таки сумела произнести какие-то бесполезные слова соболезнования. И даже перешла к разговору с гостем. Спустя время, хоть убей, вспомнить, о чем шла речь, не выходит. Но та маленькая потерянная жизнь перед глазами до сих пор.

Инайя Едренкина и Людмила Власенко рассказали о своем горьком жизненном опыте, когда обе женщины оказались жертвами жестокости в собственных семьях.

- Через несколько месяцев это случилось первый раз – он поднял на меня руку и ударил по лицу… Я простила... Через пару месяцев ситуация повторилась. И до меня, наконец, начало доходить, что я категорически не хочу связывать свою жизнь и дальше с этим человеком, зачем? Зачем это все терпеть? – говорит Людмила Власенко. - Я приняла решение, что всё: буду уходить однозначно. Еще около 6 месяцев я решалась на этот разговор. Это сейчас кажется: а что такого, взяла и сказала, но тогда в моей голове было столько тараканов, сомнений, страхов.

- Все привыкли видеть картинку с экрана радостной и неунывающей меня. Но 11 месяцев жизни было не до смеха. И рассказать об этом было невозможно. Словно кто-то склеил тебе рот. Очень стыдно и неуместно, что ли, - делится пережитым Инайя Едренкина.

Последней каплей для Инайи стала ситуация, когда муж не пустил ее в больницу к маме, лежавшей после операции в реанимации отвезти бульон.

- Я просто вышла в чем была со своим ребёнком за руку, без денег, лишь с ноутбуком, без машины (стояла далеко, запрещал ездить) и готова была просить денег на проезд в маршрутке у незнакомых людей, - рассказывает автор и обращается к аудитории. - Просто берегите себя, свой внутренний голос, интуицию и не забивайте на звоночки такие, если что-то не так.

Обсуждение данной темы, которая, как выясняется при ближайшем рассмотрении, так или иначе касается каждого, набирает обороты.