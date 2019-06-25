Бюджетные места в вузах Башкирии обещают не сокращать

В материале «Известий» со ссылкой на доклад правительства Федеральному Собранию о политике в сфере образования указывается, что к 2024 году число бюджетных мест должно сократиться на 17% по сравнению с нынешним годом. Вскоре после публикации информацию опроверг глава комитета Госдумы по образованию и науке Вячеслав Никонов. По его словам, «чтобы этого не произошло, необходимо изменить формулу Закона об образовании, по которой на 10 тысяч молодых людей в возрасте от 17 до 30 лет должно быть 800 бюджетных мест в вузах».