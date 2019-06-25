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Posted 25 июня 2019, 11:48

Published 25 июня 2019, 11:48

Modified 17 октября 2022, 19:57

Updated 17 октября 2022, 19:57

Бюджетные места в вузах Башкирии обещают не сокращать

Бюджетные места в вузах Башкирии обещают не сокращать

25 июня 2019, 11:48
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
Накануне в СМИ появилась информация о сокращении количества бюджетных мест в вузах страны.

В этом году в вузах Башкирии предусмотрено 10191 место за счет средств федерального бюджета (в прошлом году вузы республики набрали 9326 первокурсников за счет бюджетных средств). В БашГУ в этом году предоставляются 853 бюджетных места, в УГНТУ — 2579, в УГАТУ — 1277.

В материале «Известий» со ссылкой на доклад правительства Федеральному Собранию о политике в сфере образования указывается, что к 2024 году число бюджетных мест должно сократиться на 17% по сравнению с нынешним годом. Вскоре после публикации информацию опроверг глава комитета Госдумы по образованию и науке Вячеслав Никонов. По его словам, «чтобы этого не произошло, необходимо изменить формулу Закона об образовании, по которой на 10 тысяч молодых людей в возрасте от 17 до 30 лет должно быть 800 бюджетных мест в вузах».

По словам Ленары Ивановой, на 2020–2021 годы количество бюджетных мест в вузах Башкирии существенно возрастет — на 1073. Больше всего дополнительных мест получат БашГУ — 574, УГНТУ — 294, УГАТУ — 185. Это очень существенные цифры, по всей стране увеличение бюджетных мест произошло только в шести регионах, подчеркнула Ленара Иванова.

По словам заместителя премьер-министра Правительства РБ Ленары Ивановой, к следующему учебному году (2020–2021 гг.) количество бюджетных мест вырастет на 1073. Больше всех дополнительных мест получат БашГУ (574), УГНТУ (294) и УГАТУ (185).

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#Андрей Королев#Общество#Новости#Образование#Высшее образование
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