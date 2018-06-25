Вузы Башкирии обеспечат бюджетными местами меньше трети выпускников школ

По данным Министерства образования Башкирии, в этом году вузы республики должны набрать 9326 первокурсников, которые смогут обучаться на бюджетной основе (то есть за счет государства). В их число входят 5024 бакалавров, 1212 специалистов, 3090 магистров. Такие данные привели в Министерстве образования РБ.

Непосредственно выпускников школ касаются бюджетные места на бакалавриате и специалитете – то есть в общей сложности государство готово оплачивать учебой 6236 мест в вузах. Если учесть, то по официальным данным, всего в этом году из вузов Башкирии выпустились свыше 18 тысяч одиннадцатиклассников, получается, что на бюджетные места могут рассчитывать меньше трети выпускников школ региона. Видимо, предполагается, что остальная часть выпускников может рассчитывать на обучение в вузах на коммерческой основе либо уезжать на учебу в другие регионы страны тоже как правило за свой счет. Еще один вариант – поступать в ссузы или идти работать. Но поскольку высшее образование стало сегодня осознанной необходимостью при устройстве на работу, скорее всего, выпускникам, которые не попадут на бюджетные места, придется поступать на коммерческое обучение.

Напомним, для поступления в вуз ребятам нужно предоставить результаты ЕГЭ по двум обязательным предметам, а также итоги 2-3 экзаменов по выбору в зависимости от выбранной специальности. Ряд вузов также устраивают для абитуриентов собственные дополнительные вступительные испытания.

Срок окончания приема документов в вузы завершается 26 июля в случае. 27 июля начинается зачисление, а 29 июля издается приказ о зачислении. После него, как правило, приемные комиссии ждут, явятся ли к ним абитуриенты, попавшие в число бюджетников, ведь не секрет, что многие из них подают документы сразу в несколько вузов и потом выбирают один из них. Как и в прошлом году, абитуриенты могут подавать документы в пять вузов на три разные специальности.

Второй приказ о зачислении последует 3 августа, когда станет понятно, сколько бюджетных мест останется незанято. Абитуриентам стоит при поступлении в вуз сразу уточнять, сколько мест среди бюджетников отведено целевикам, инвалидам и сиротам, имеющим преимущества при поступлении

- После сдачи документов у ребят и их родителей начнется целый месяц испытаний для нервов – каждый день следить за рейтингами и считать попадут они в число бюджетников или нет, - рассказала Татьяна М., мама третьекурсницы. – Помню, как мы сами целый месяц практически дневали и ночевали на сайте вуза.