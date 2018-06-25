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Вузы Башкирии обеспечат бюджетными местами меньше трети выпускников школ
Сюжеты:
Третий секторВласть без цензурыЧМ-2018
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Вузы Башкирии обеспечат бюджетными местами меньше трети выпускников школ

Сегодня, 12:16ПолитикаТатьяна МайороваФото: Chr.aif.ru
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