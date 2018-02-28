В России увеличат количество бюджетных мест в ВУЗах

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Речь идет о медицинских, инженерных и it-специальностях.
Минобрнауки увеличит количество бюджетных мест в ВУЗах по медицинским, инженерным и IT-специальностям в новом учебном году, сообщила министр образования и науки Ольга Васильева в эфире «Россия-24».
Увеличение по медицинским специальностям, идет увеличение бюджетных мест по педагогическим специальностям, инженерным, информационным технологиям, рассказала Ольга Васильева.
Напомним, что в 2017 году уровень обеспечения выпускников школ бюджетными местами в высших учебных учреждениях составил 57 процентов.
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