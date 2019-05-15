В Башкирии экс-глава Кушнаренковского района вернет 3,84 миллиона рублей

Прокуратура Башкирии в суде добилась взыскания с бывшего главы администрации Кушнаренковского района Алмаза Юсупова ущерба в размере 3,84 млн руб, причиненного коррупционным преступлением, сообщили в прокуратуре.
Бывший глава отличился тем, что в 2013–2014 годы бесплатно предоставил в собственность девяти знакомым и в аренду судье земельные участки. Хотя в землях нуждались многодетные семьи и родители с детьми-инвалидами, земельные участки в новом микрорайоне Кушнаренково «Андреевский» получили не они, а знакомые.
- Впоследствии новые владельцы застроили часть участков, три из них были перепроданы, - сообщили в прокуратуре.- Приговором суда чиновник осужден по ч. 2 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями) к штрафу в размере 250 тыс. рублей, однако освобожден от наказания вследствие акта об амнистии.
Прокуратура на этом не успокоилась, было подготовлено заявление в суд о возмещении государству ущерба, нанесенного действиями чиновника.
- Решением Чекмагушевского районного суда исковые требования прокуратуры удовлетворены, с Юсупова в доход Российской Федерации взыскано 3 миллиона 840 тысяч рублей, - сообщили в прокуратуре.
Решение суда в законную силу еще не вступило.