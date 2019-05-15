В Башкирии экс-глава Кушнаренковского района вернет 3,84 миллиона рублей

Бывший глава отличился тем, что в 2013–2014 годы бесплатно предоставил в собственность девяти знакомым и в аренду судье земельные участки. Хотя в землях нуждались многодетные семьи и родители с детьми-инвалидами, земельные участки в новом микрорайоне Кушнаренково «Андреевский» получили не они, а знакомые.