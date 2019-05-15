mkset.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

В Башкирии экс-глава Кушнаренковского района вернет 3,84 миллиона рублей

15 мая 2019, 07:35
Фото: Уфимский журнал
Если решение суда вступит в силу, Алмаз Юсупов должен будет возместить государству ущерб за свои действия по выделению земельных участков.

Прокуратура Башкирии в суде добилась взыскания с бывшего главы администрации Кушнаренковского района Алмаза Юсупова ущерба в размере 3,84 млн руб, причиненного коррупционным преступлением, сообщили в прокуратуре.

Бывший глава отличился тем, что в 2013–2014 годы бесплатно предоставил в собственность девяти знакомым и в аренду судье земельные участки. Хотя в землях нуждались многодетные семьи и родители с детьми-инвалидами, земельные участки в новом микрорайоне Кушнаренково «Андреевский» получили не они, а знакомые.

- Впоследствии новые владельцы застроили часть участков, три из них были перепроданы, - сообщили в прокуратуре.- Приговором суда чиновник осужден по ч. 2 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями) к штрафу в размере 250 тыс. рублей, однако освобожден от наказания вследствие акта об амнистии.

Прокуратура на этом не успокоилась, было подготовлено заявление в суд о возмещении государству ущерба, нанесенного действиями чиновника.

- Решением Чекмагушевского районного суда исковые требования прокуратуры удовлетворены, с Юсупова в доход Российской Федерации взыскано 3 миллиона 840 тысяч рублей, - сообщили в прокуратуре.

Решение суда в законную силу еще не вступило.

Материалы по теме
В Башкирии по делу главы Кушнаренковского района опросили потерпевшихВ Башкирии начался суд над бывшим главой Кушнаренковского районаГлаве Кушнаренковского района Башкирии предъявили обвинение
#Новости#Новости Башкирии#Коррупция#Новости Уфы#Решение суда#Суд#Антикоррупция#Разиф Абдуллин#Общество
Подпишитесь
Что власти Башкирии пообещали мобилизованным, участникам СВО и их семьям: главное
Сегодня, 11:14
"Будет неправильно": первый вице-мэр Уфы высказался о плате за отопление за три дня
Сегодня, 10:07
Представитель военкомата Башкирии объяснил небольшие зарплаты мобилизованных
Вчера, 19:57
Топ богатых республики Башкортостан
Сегодня, 15:08
«Тревожные чемоданы»: военком Башкирии прокомментировал режим базовой готовности
Сегодня, 11:44
«Битву против снега не проиграете»: Хабиров высказался о зимнем сезоне в Башкирии
Вчера, 13:48