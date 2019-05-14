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В Башкирии вступили в силу «сибайские» поправки в Экологический кодекс

14 мая 2019, 08:01
Фото: Mkset.ru
По следам неблагоприятной обстановки в Сибае на экологически опасных объектах должна быть внедрена система учета выбросов вредных веществ, сообщили в башкирском парламенте.

Вступили в силу изменения в Экологический кодекс Республики Башкортостан, сообщили в пресс-службе Госсобрания республики. Поправки внесены по следам ситуации в Сибае, сказал спикер парламента.

— Законом введена новая статья, устанавливающая лиц, обязанных возмещать ущерб за вред окружающей среде в результате сброса вредных веществ в систему водоснабжения, — сказал председатель Госсобрания Башкирии Константин Толкачев.

— Кроме того, закреплена норма, предусматривающая обязательное оснащение экологически опасных объектов автоматической системой учета выбросов вредных веществ и передачи этих данных в государственный реестр объектов, загрязняющих окружающую среду, - отметил он. - Это позволит более оперативно и объективно выявлять источники загрязнения.

Новыми поправками также предусмотрены порядок платы за негативное воздействие на окружающую среду, установлены методы экономического стимулирования предприятий, применяющих новые технологии, которые снижают экологический ущерб.

— Закон был разработан и принят по следам неблагоприятной обстановки в Сибае в конце прошлого года, — сказал Константин Толкачев. — Он нацелен на предотвращение экологических бедствий, быстрое выявление виновников загрязнений, совершенствование защиты окружающей среды, улучшение экологической обстановки в республике.

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