В Башкирии вступили в силу «сибайские» поправки в Экологический кодекс

— Закон был разработан и принят по следам неблагоприятной обстановки в Сибае в конце прошлого года, — сказал Константин Толкачев. — Он нацелен на предотвращение экологических бедствий, быстрое выявление виновников загрязнений, совершенствование защиты окружающей среды, улучшение экологической обстановки в республике.