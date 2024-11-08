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Константин Толкачев

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Ноябрь
Взрослый спорт сделали бесплатным в Башкирии
8 ноября, 08:27
Депутат из Башкирии исчез на СВО — стали известны подробности
1 ноября, 15:13
Октябрь
Налоги до 1% снижают в Башкирии
30 октября, 07:01
Когда кончится СВО — военный из Уфы
25 октября, 12:51
Бюджет Башкирии останется «минусовым»
25 октября, 09:52
Башкирию надоело разбазаривать за копейки
23 октября, 07:42
Мошенники атаковали депутатов Башкирии
17 октября, 09:23
За имидж будут премировать в Башкирии
9 октября, 06:50
Башкирия потеряет ₽378 млн на IT
7 октября, 08:00
Чипирование вводят в Башкирии
2 октября, 08:28
Сентябрь
Мигранты не нужны Башкирии
20 сентября, 06:08
Башкирские депутаты отдают зарплаты на СВО
10 сентября, 07:54
Детские лагеря Уфы — разруха и грязь
5 сентября, 07:23
Август
День трезвости перенесли в Башкирии
6 августа, 07:14
Июль
Депутаты Башкирии повышают штрафы
26 июля, 08:14
Артист из Башкирии запустил «вирус» и получил награду
Пользователи соцсетей были в восторге от ставшего моментально популярным ролика с пункта сбора мобилизованных на СВО, сообщает пресс-служба Курултая Республики Башкортостан.
18 июля, 11:51
Спикер Башкирии похоронил бойца СВО
На церемонии прощания руководитель регионального парламента Константин Толкачев передал матери земляка награду, сообщает пресс-служба Курултая Республики Башкортостан.
17 июля, 10:41
Июнь
Ночные игры объявили вне закона в Башкирии
27 июня, 05:27
Спикер Кулурая вошел в чёртову дюжину
Результатами нового рейтинга поделилась компания Медиалогия.
14 июня, 13:57
Школьники смогут ездить бесплатно в Башкирии
5 июня, 06:40

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