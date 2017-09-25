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В Уфе более 15 тысяч человек было эвакуировано из-за ложных звонков о бомбе
Сюжеты:
Мусорная реформаСмог в СибаеБолеем за наших
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В Уфе более 15 тысяч человек было эвакуировано из-за ложных звонков о бомбе

25 сентября 2017, 15:18ОбществоРустэм БашкирцевФото: vkpress.ru
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