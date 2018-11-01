В Уфе в октябре прошли эвакуации в 25 торгово-развлекательных комплексах
Сегодня, 10:40ГородТатьяна МайороваФото: ГУ МЧС РФ по РБ.
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К счастью, все тревоги были учебными.
3600 человек были эвакуированы из 25 уфимских торгово-рпзвлекательных центром в течение октября. Об этом сообщили в Управлении гражданской защиты Уфы.
Уточняется, что речь идет об учебных тревогах. Эвакуации проходили по различным легендам, но были направлены на проверку готовности персонала и посетителей оперативно сориентироваться в чрезвычайной ситуации. Итоги учебных эвакуаций оценили специальные комиссии.
Помимо этого, в октябре в Уфе имели место эвакуации по поводу задымления в торговых комплексах, которые также продемонстрировали, что персонал и огнеборцы готовы работать слаженно.
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