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В Уфе в октябре прошли эвакуации в 25 торгово-развлекательных комплексах
Сюжеты:
Уфалогия: ТранспортВласть без цензурыБолеем за наших
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В Уфе в октябре прошли эвакуации в 25 торгово-развлекательных комплексах

Сегодня, 10:40ГородТатьяна МайороваФото: ГУ МЧС РФ по РБ.
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