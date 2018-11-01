В Уфе в октябре прошли эвакуации в 25 торгово-развлекательных комплексах

3600 человек были эвакуированы из 25 уфимских торгово-рпзвлекательных центром в течение октября. Об этом сообщили в Управлении гражданской защиты Уфы.

Уточняется, что речь идет об учебных тревогах. Эвакуации проходили по различным легендам, но были направлены на проверку готовности персонала и посетителей оперативно сориентироваться в чрезвычайной ситуации. Итоги учебных эвакуаций оценили специальные комиссии.