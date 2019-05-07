mkset.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

В Уфе прокуратура купит сотруднику квартиру за 5,5 миллионов рублей

7 мая 2019, 10:30
Фото: Mkset.ru
Объявлен аукцион на покупку квартиры для сотрудника прокуратуры Башкирии по максимальной стоимости в 5,51 миллионов рублей, сообщается на сайте госзакупок.

Победителя определят 20 мая. Аукцион проводится во второй раз – первый раз, 4 апреля, на него не было подано ни одной заявки.

Прокуратура купит квартиру в Кировском, Советском, Ленинском или Октябрьском районах Уфы, в кирпичном, блочном или монолитном доме, введенном в эксплуатацию не ранее 2013 года, не нуждающемся в капитальном ремонте.

Квартира должна быть не ниже, чем на третьем этаже, площадью не менее 119 квадратных метров, состоять как минимум из трех комнат и застекленного балкона или лоджии. В квартире должна быть чистовая или предчистовая отделка, стеклопакеты, металлическая входная дверь и счетчики учета потребления воды и электроэнергии.

Материалы по теме
В Башкирии прокуратура выявила нарушения в работе инспекторов ГИБДДВ Уфе прокуратура потребовала конкретных действий от застройщиков «Цветы Башкирии» Прокуратура выясняет детали полета на бизнес-джете делегации из Башкирии
#Новости#Жилье#Аукцион#Новости Башкирии#Прокуратура Башкирии#Новости Уфы#Прокуратура#Злата Зукович#Общество
Подпишитесь
Как в Башкирии будут возвращать мобилизованных отцов трех и более детей
Вчера, 19:22
Хабирову массово пожаловались на отсутствие «дороги жизни» в деревнях под Уфой
Вчера, 15:04
Представитель военкомата Башкирии объяснил небольшие зарплаты мобилизованных
Вчера, 19:57
В еще не открытом после ремонта парке в Уфе обнаружили сломанные конструкции
Вчера, 08:33
В Башкирии отсрочку от частичной мобилизации получат еще три категории граждан
Вчера, 14:45
«Битву против снега не проиграете»: Хабиров высказался о зимнем сезоне в Башкирии
Вчера, 13:48