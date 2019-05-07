В Уфе прокуратура купит сотруднику квартиру за 5,5 миллионов рублей

Победителя определят 20 мая. Аукцион проводится во второй раз – первый раз, 4 апреля, на него не было подано ни одной заявки.
Прокуратура купит квартиру в Кировском, Советском, Ленинском или Октябрьском районах Уфы, в кирпичном, блочном или монолитном доме, введенном в эксплуатацию не ранее 2013 года, не нуждающемся в капитальном ремонте.
Квартира должна быть не ниже, чем на третьем этаже, площадью не менее 119 квадратных метров, состоять как минимум из трех комнат и застекленного балкона или лоджии. В квартире должна быть чистовая или предчистовая отделка, стеклопакеты, металлическая входная дверь и счетчики учета потребления воды и электроэнергии.