В Уфе прокуратура купит сотруднику квартиру за 5,5 миллионов рублей

Квартира должна быть не ниже, чем на третьем этаже, площадью не менее 119 квадратных метров, состоять как минимум из трех комнат и застекленного балкона или лоджии. В квартире должна быть чистовая или предчистовая отделка, стеклопакеты, металлическая входная дверь и счетчики учета потребления воды и электроэнергии.