В Уфе прокуратура потребовала конкретных действий от застройщиков «Цветы Башкирии»

Проблемный объект включает в себя 11 домов и длительное время остаётся недостроенным, а большинство зданий возведено на 70-80 процентов.

От инвесторов – председателей ЖСК «Цветы Башкирии» и ЖСК «Цветы Башкортостана», и представителя застройщика – ООО «Башстройкомплект» потребовали в кратчайшие сроки составить график строительства многоквартирных домов и установить конкретные сроки передачи гражданам объектов строительства.