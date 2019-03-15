В Уфе прокуратура потребовала конкретных действий от застройщиков «Цветы Башкирии»
15 марта, 13:08ГородЗлата ЗуковичФото: Mkset.ru
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На днях прошло выездное заседание межведомственной рабочей группы по защите прав дольщиков жилого комплекса «Цветы Башкирии», сообщили в пресс-службе прокуратуры Башкирии.
Проблемный объект включает в себя 11 домов и длительное время остаётся недостроенным, а большинство зданий возведено на 70-80 процентов.
От инвесторов – председателей ЖСК «Цветы Башкирии» и ЖСК «Цветы Башкортостана», и представителя застройщика – ООО «Башстройкомплект» потребовали в кратчайшие сроки составить график строительства многоквартирных домов и установить конкретные сроки передачи гражданам объектов строительства.
Прокурорская проверка показала, что застройщик возвёл четырёхэтажные дома вместо предусмотренных проектной документацией и разрешениями на строительство трёхэтажных. В связи с этим прокуратура внесла предостережение председателю кооператива о недопустимости продажи квартир, расположенных на незаконно возведённом этаже.
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