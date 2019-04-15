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В Башкирии до отключения аналогового ТВ осталось 50 дней

15 апреля 2019, 06:15
Фото: Mkset.ru
В правительстве региона обсудили процесс перехода на цифровое телевещание.

3 июня Башкирия перейдет на цифровое телевещание. В связи с этим сегодня в правительстве региона обсудили, как республика готова к этому переходу.

- Это серьезная реформа, направленная на улучшение качества телевидения, - отметил врио главы Башкирии Радий Хабиров.

Руководитель Агентства по печати и СМИ Борис Мелкоедов доложил, что в Башкирии почти половина домохозяйств в прошлом году не имела доступа к цифровому телевидению, а, по данным на 12 апреля, осталось только 10 358 таких домохозяйств.

- Количество таких домохозяйств уменьшается примерно на тысячу каждую неделю, - сообщил Борис Мелкоедов.

Он также отметил, что телеканал БСТ будет вещать в прежнем режиме на территории всей республики.

Башкирия - единственный регион в России, где государство устанавливает соответствующее оборудование под ключ. Правительство готово компенсировать некоторым категориям граждан расходы на покупку цифровых приставок. За мерами господдержки в этом направлении уже обратилось более 5500 человек, сообщил Борис Мелкоедов.

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