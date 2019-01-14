На совещании в правительстве Башкирии рассказали о переходе ТВ на "цифру"

Сегодня на оперативном совещании в правительстве врио главы Башкирии Радий Хабиров поднял вопрос перехода телевидения с аналогового на цифровое вещание. В настоящий момент 160 тысяч жителей республики, большая часть из которых находится в отдаленных районах, находятся вне цифрового покрытия. Летом состоится переход на "цифру": 3 июля аналоговое вещание будет отключено. Правда, не все понимают необходимость такого перехода.

- Переход на цифровое вещание – это позитивная реформа, это 21 век, - считает Радий Хабиров. - Только мы об этом не говорим. Необходимо суть и содержание реформы объяснять людям простым и человеческим языком, наглядно демонстрировать качество, которое мы будем получать. Эта реформа очень позитивная.