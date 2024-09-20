Зэкам из Башкирии будут платить по ₽500000

Ранее Mkset сообщал о том, что в Башкирии после участия в боевых действиях освободили из-под заключения убийцу двоих молодых людей. Мужчина из-за ревности зарезал несовершеннолетнюю девушку и её парня, а по пути с места преступления устроил смертельное ДТП.