Зэкам из Башкирии будут платить по ₽500000

Posted 20 сентября, 17:33
Published 20 сентября, 17:33
Modified 20 сентября, 19:19
Updated 20 сентября, 19:19
В Башкирии единовременные выплаты для «контрактников» распространили на лиц, преюывающих в местах лишения свободы и желающих записаться на СВО.
Напомним, на момент публикации сумма выплаты составляет ₽505 000. Ранее она не распространялась на заключённых, отправляющихся служить для участия в спецоперации в составе отрядов «Шторм».
Ранее Mkset сообщал о том, что в Башкирии после участия в боевых действиях освободили из-под заключения убийцу двоих молодых людей. Мужчина из-за ревности зарезал несовершеннолетнюю девушку и её парня, а по пути с места преступления устроил смертельное ДТП.