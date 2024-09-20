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Posted 20 сентября, 17:33

Published 20 сентября, 17:33

Modified 20 сентября, 19:19

Updated 20 сентября, 19:19

Зэкам из Башкирии будут платить по ₽500000

Зэкам из Башкирии будут платить по ₽500000

20 сентября 2024, 17:33
Фото: 1MI
О щедрых выплатах для заключённых в пятницу, 20 сентября, распорядился Глава Башкортостана Радий Хабиров.

В Башкирии единовременные выплаты для «контрактников» распространили на лиц, преюывающих в местах лишения свободы и желающих записаться на СВО.

Напомним, на момент публикации сумма выплаты составляет ₽505 000. Ранее она не распространялась на заключённых, отправляющихся служить для участия в спецоперации в составе отрядов «Шторм».

Убийцу подростков из Башкирии освободили после СВО
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Ранее Mkset сообщал о том, что в Башкирии после участия в боевых действиях освободили из-под заключения убийцу двоих молодых людей. Мужчина из-за ревности зарезал несовершеннолетнюю девушку и её парня, а по пути с места преступления устроил смертельное ДТП.

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