Арктический циклон грозит Башкирии аномальной погодой

Синоптики также опубликовали прогноз погоды в Уфе и Башкирии на ближайший уик-энд и начало следующей рабочей недели. Все выходные, 21–22 сентября, местами будут лить небольшие дожди. Температура воздуха по ночам может опуститься до 5°C, в субботу обещаются заморозки до -1°C. Днём 21 сентября обещают +13°C… +18°C, а 22 сентября — не выше +11°C… +16°C, однако в юго-восточных районах потеплеет до +21°C.