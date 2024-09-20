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Posted 20 сентября, 18:11

Published 20 сентября, 18:11

Modified 20 сентября, 19:00

Updated 20 сентября, 19:00

Арктический циклон грозит Башкирии аномальной погодой

Арктический циклон грозит Башкирии аномальной погодой

20 сентября 2024, 18:11
Фото: Изображение Midjourney
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Башкирия
В Башкирии резко изменится характер погоды — с таким заявлением в пятницу, 20 сентября, выступили синоптики регионального Росгидрометеоцентра.

За долгим «бабьим летом» в Республике Башкортостан настанет холод, виной всему — северный циклон. По данным специалистов, температура воздуха в последнюю неделю сентября будет ниже средних значений последних лет на 2°C.

Синоптики также опубликовали прогноз погоды в Уфе и Башкирии на ближайший уик-энд и начало следующей рабочей недели. Все выходные, 21–22 сентября, местами будут лить небольшие дожди. Температура воздуха по ночам может опуститься до 5°C, в субботу обещаются заморозки до -1°C. Днём 21 сентября обещают +13°C… +18°C, а 22 сентября — не выше +11°C… +16°C, однако в юго-восточных районах потеплеет до +21°C.

Понедельник, 23 сентября, пройдёт без осадков, однако в тёмное время суток кратковременный дождь может пройти в восточной части Башкирии. Из-за заморозков местами температура воздуха опустится до -5°C, однако в большинстве районов обещают не ниже 0°C… +5°C. Днём столбики термометров окажутся на отметках +9°C… +14°C.

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Ранее Mkset сообщал о том, что в Башкирии собираются обновить Красную книгу. В список исчезающих видов включат почти 50 видов, ещё 21 из документа уберут.

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