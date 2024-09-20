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Posted 20 сентября, 18:20

Published 20 сентября, 18:20

Modified 20 сентября, 20:22

Updated 20 сентября, 20:22

В Башкирии начали продавать квартиры за бесценок

В Башкирии начали продавать квартиры за бесценок

20 сентября 2024, 18:20
Фото: 1MI
Сюжет
Башкирия
Власти Республики Башкортостан в октябре проведут аукционы вторичного жилья, сообщается в пятницу, 20 сентября, на сайте отраслевого ведомства.

Жилплощади были ранее изъяты приставами у прежних владельцев в счёт их долгов. Среди лотов — квартиры и комнаты. Их площадь варьируется от 9,1 до 53,9 «квадрата», а цены — от ₽165 тысяч до ₽4,5 млн. Власти разместили на продажу жилье в Уфе, Стерлитамаке, Янауле, Давлеканово, Салавате, Нефтекамске, а также Туймазах, Мелеузе и Белебее.

Крайний срок подачи заявки на портале торгов — 21 октября, сами же аукционы состоятся 23 октября.

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Ранее, как сообщал Mkset, аналогичные торги власти Башкирии объявили на иномарки злостных неплательщиков по долгам.

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