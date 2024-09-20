В Башкирии начали продавать квартиры за бесценок

Posted 20 сентября, 18:20
Published 20 сентября, 18:20
Modified 20 сентября, 20:22
Updated 20 сентября, 20:22
Жилплощади были ранее изъяты приставами у прежних владельцев в счёт их долгов. Среди лотов — квартиры и комнаты. Их площадь варьируется от 9,1 до 53,9 «квадрата», а цены — от ₽165 тысяч до ₽4,5 млн. Власти разместили на продажу жилье в Уфе, Стерлитамаке, Янауле, Давлеканово, Салавате, Нефтекамске, а также Туймазах, Мелеузе и Белебее.
Крайний срок подачи заявки на портале торгов — 21 октября, сами же аукционы состоятся 23 октября.
Ранее, как сообщал Mkset, аналогичные торги власти Башкирии объявили на иномарки злостных неплательщиков по долгам.