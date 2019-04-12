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От Уфы до Марса: Что вы знаете об освоении космоса?
12 апреля 2019, 03:00
Фото: pixabay.com
12 апреля в России вновь отмечают День космонавтики. Вы в теме? Ответьте на восемь вопросов.
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От Уфы до Марса: Что вы знаете об освоении космоса?
Не секрет, что эта дата установлена в честь первого полета человека в космос. Но знаете ли вы о космосе немного больше привычного набора фактов? Давайте проверим.
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