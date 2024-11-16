Тест на 90-е: вспомним молодость и угадаем для чего предназначались предметы

Тряхнем стариной? Мы пока не знаем, чем запомнится нам эпоха 20-х годов 21 века, но некоторые символы из 90-х уже сейчас вспоминаем с ностальгией.