Девять историй, которые связывают Башкирию и космос

1. Гагарин и Уфа

Юрий Гагарин объездил весь мир, не говоря уже о том, что он первым из жителей земли побывал в космосе. А вот в Уфе, к сожалению, так и не побывал. Но, оказывается, легендарного космонавта с нашим городом связывает очень многое.

Так, в столице Башкирии в 1961 год открыли новый кинотеатр, который назвали в честь первого космонавта. В 1998 году он был переоборудован в ночной клуб.

Теперь вместо кинотеатра развлекательное заведение.

В Уфе две улицы носят имя Гагарина. Одна - в Сипайлово, другая -в поселке Новые Черкассы Орджоникидзевского района. В 1983 году в микрорайоне Сипайлово, накануне заселения, новые улицы стали улицами Гагарина и Королева. Инициативу перименования выдвинули заслуженный строитель РБ Владимир Унжаков и заслуженный архитектор РСФСР Фарит Рехмуков.

Улица Гагарина в уфимском микрорайоне Сипайлово.

Перед корпусом УГАТУ в 2011 открыли бюст Юрию Гагарину. В сентябре 2013 года на одном из фасадов домов появился портрет первого космонавта Юрия Гагарина. Рисунок, который нарисовали молодые уфимские художники Олег Кайбышев и Артур Лукьянов, был нанесен на весь боковой торец пятиэтажного дома, размеры его - 7 на 9 метров.

2. Космонавт Комаров и Монумент Дружбы

7 августа 1965 года. В Уфе идет торжественная церемония открытия Монумента Дружбы. У микрофона - Владимир Комаров: - Дружба народов помогает нашей Родине стать еще более прекрасной, могущественной. Этот памятник будет стоять века, напоминая о вечной нерушимой дружбе. В те дни он гостил у родственников в Уфе. Здесь он был частым и любимым гостем. Приезжал к родственникам жены Валентины Яковлевны. Человек радушный, открытый, обаятельный, Комаров всегда встречался с пионерами, рабочими заводов, нефтяниками. После гибели космонавта улицу Институтскую решено было переименовать в улицу Комарова. Кроме того, имя космонавта до сих пор носит и Дом детского творчества, в котором Владимир Михайлович выступал перед школьниками.

3. На территории Башкирии жили странные инопланетяне

Ученые Башкирского госуниверситета в 2012 году пришли к выводу, что территорию, которую ныне занимает республика, 50 млн лет назад посещали инопланетяне. Такое заключение было сделано после того, как российско-китайская экспедиция, проводившая раскопки в окрестностях деревни Чандар, обнаружила загадочную плиту.

На плиту нанесено трехмерное изображение местности и гидротехнических сооружений неизвестной древней цивилизации. Сверху микрорельеф покрыт слоем белого фарфора. По словам ученых, находка - не что иное, как объемная карта части территории современной Башкирии.

По мнению специалистов, такое изображение можно было получить только с применением аэрокосмической съемки. Для условных обозначений ряда объектов неизвестные создатели карты использовали раковины моллюска, вымершего около 50 млн лет назад, что позволяет предположительно определить возраст находки.

Представители БГУ склонны считать ее доказательством существования внеземной высокоразвитой цивилизации.

4. Урал Султанов – летчик-космонавт из Башкирии

Урал Назибович Султанов - уроженец Альшеевского района, военный летчик, космонавт-испытатель. Опыта космических полетов у нашего земляка нет, но Урал Султанов участвовал в отработке программы по запуску и управлению космического корабля "Буран". С 1988 года готовился стать вторым пилотом дублирующего экипажа «Бурана» для первого пилотируемого полета. В 1988 году готовился к пилотированию МиГ-25 при встрече «Бурана» после первого орбитального полета и был дублером Магомеда Толбоева. Имеет налет более 4000 часов на 48 самолетах и их модификациях, автор десяти мировых авиационных рекордов

5. Пещера Космонавтов

Свое название пещера получила в честь даты, когда была обнаружена – в год совершения первого полета человеком в космос. Её местное название – пещера Кульюрт-Тамак

Находится пещера Космонавтов на расстоянии меньше километра от Каповой пещеры. Здесь находилось костровище древних людей, кроманьонцев. Кроме этого, следы их жизни есть и в других местах пещеры Кульюрт-Тамак.

6. Стерлитамакский метеорит.

В ночь с 17 на 18 мая 1990 года на поле совхоза "Стерлитамакский" в 20 км западнее Стерлитамака упал метеорит. В 23 часа 25 минут механизатор Борис Крылов с женой и дочерью вышли из сарая и двинулись к дому. Внезапно все вокруг осветилось, и было такое впечатление, что кто-то включил лампы дневного света. Крылов огляделся, невольно поднял глаза. По небу летел очень яркий объект. Облачность была небольшая, но там где летел метеорит, участок неба был совершенно чистым... Все произошло в считанные секунды. Метеорит упал неподалеку от поселка, на только что засеянное пшеницей поле. Удар был мощнейшим. Его почувствовали во всех близлежащих селениях.Тысячи жителей наблюдали очень яркий болид на фоне черного звездного неба, но никто из очевидцев не осознал в тот миг, что это метеоритное падение. Обсуждались самые разные мнения, начиная от прилета инопланетян и кончая промышленным взрывом. При падении метеорит Стерлитамак образовал кратер диаметром 10 м. В окрестностях кратера сразу же были найдены мелкие деформированные осколки метеоритного железа. Год спустя на глубине 12 м был найден самый крупный обломок весом 315 кг. В двадцатом столетии падение метеорита "Стерлитамак" является вторым на планете после Сихотэ-Алинского (1947 г), когда сам полет болида и образование кратера произошли на глазах у очевидцев. Ученые предположили, что метеорит летел из созвездия Девы со скоростью примерно 15 км/сек. Извлеченный из кратера метеорит привезли в уфимский Музей археологии и этнографии, где его можно увидеть и сейчас.

7. «Градовы камни»

Летом 1824 года военный губернатор Уфимско-Оренбургского края, герой Отечественной войны 1812 года Петр Кириллович Эссен поручил исправнику Еселеву срочно ехать в Стерлитамак. Там в деревне Левашовка и в деревнях Верхне-Арметевой и Средне-Арметевой после сильной грозы с градом люди стали находить необыкновенные камушки. Их собирали в пригоршни, посуду, шапки. Помещик Левашев набрал целый стакан. Камни были оригинальной формы: коричневые, как жареные кофейные зерна, с узорчатой и блестящей поверхностью. А главное - на многих из них был начертан крест. Тут же родилась легенда о небесных камнях, посланных свыше для устрашения неверующих. Камешки были разосланы по академиям и музеям мира. Но окончательная разгадка тайны выпадения «каменного града» еще впереди. Научная дискуссия вокруг их происхождения продолжается и по сей день. Палеонтологами, исследовавшими градовы камни, было высказано предположение, что они представляют собой фрагменты скелетов морских лилий криноидей, живших в ордовикском периоде.

8. Мэр Уфы Ирек Ялалов и НЛО

В августе 2012-го, говоря о бренде города, мэр Уфы Ирек Ялалов обронил фразу, что за границей часто название «Уфа» связывают с UFO, что в переводе с английского означает НЛО. Глава столицы предложил обыграть это сходство и предложил провести в Уфе парад летающих тарелок.

9. Студенты УГАТУ и спутник

В сентябре 2009 года с космодрома «Байконур» был запущен спутник УГАТУ – САТ. Микроспутник был создан в студенческом бюро «Инфокосмос» уфимского авиационно–технического университета. Предполагалось, что космическая учебно-научная лаборатория вуза с помощью спутника «УГАТУ-САТ» сможет проводить мониторинг окружающей среды, анализировать параметры добычи полезных ископаемых, отслеживать лесные пожары, наблюдать за речными паводками. Однако в феврале 2010 года спутник на связь не вышел.