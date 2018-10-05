Скончался кинооператор из Башкирии, снимавший полет Гагарина в космос

Сегодня, 5 октября, пришла печальная весть о том, что ушел из жизни кинооператор, уроженец Башкирии Махмуд Рафиков, который одним из первых запечатлел первый полет человека в космос и многие другие исторические события. Об этом сообщили «Вести-Башкортостан» со ссылкой на родственников покойного.

«Он помнил все события и даты, имена и фамилии, мельчайшие детали кадров, которые снимал. Всегда был энергичен, шутил, любил красиво ухаживать за женщинами, был настоящим джентльменом. Его излюбленный, всегда опрятный небесного цвета костюм гармонировал с выцветающими, но искристыми глазами. Это он — тот единственный оператор, которому Сергей Королев доверил съемки приземления первого космонавта Юрия Гагарина, а Курчатов — первые ядерные испытания. На очередных секретных съёмках на первой атомной подлодке получил облучение, выжил. Махмут Мухаметзянович бережно хранил свою камеру Конвас, и старый паспорт, на котором расписался Гагарин. Наш Мах. Так его называл Сергей Павлович. Вчера его не стало. Ему было 94».