Ресторан KFC в Уфе получил предупреждение за работы в «Усадьбе Поповых»

В ходе внеплановой проверки было установлено, что в нарушение требований законодательства компания организовала проведение работ в помещениях выявленного объекта культурного наследия «Усадьба Поповых с воротами: Главный дом» (располагается на улице Коммунистической, 49) без разрешительной документации.