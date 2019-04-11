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Ресторан KFC в Уфе получил предупреждение за работы в «Усадьбе Поповых»

11 апреля 2019, 14:17
Фото: okn.bashkortostan.ru
У компании «Глобал Фуд Уфа» не было разрешительной документации.

Ленинский районный суд Уфы выдал предупреждение должностному лицу ООО «Глобал Фуд Уфа» (рестораны быстрого питания, работают под товарным знаком KFC) за несоблюдение требований законодательства об охране объектов культурного наследия (ч. 1 ст. 7.13 КоАП), сообщает Башкультнаследие.

В ходе внеплановой проверки было установлено, что в нарушение требований законодательства компания организовала проведение работ в помещениях выявленного объекта культурного наследия «Усадьба Поповых с воротами: Главный дом» (располагается на улице Коммунистической, 49) без разрешительной документации.

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