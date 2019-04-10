В Уфе неделю будут испытывать теплосети для подготовки к новому сезону

На объектах, не задействованных в испытании, с 9 часов утра 15 апреля будет отключена подача отопления и горячей воды сроком на 24 часа. С полным перечнем жилых домов и прочих объектов, подлежащих отключению на время проведения испытания, можно ознакомиться - скачав файл ниже.