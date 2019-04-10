В Уфе неделю будут испытывать теплосети для подготовки к новому сезону

В ООО "БашРТС" предупредили уфимцев о проведении испытаний теплосетей в южной части Уфы на максимальную температуру. Испытания пройдут с 15 по 21 апреля.
- Работы проводятся для выявления «слабых мест» на трубопроводах, компенсаторах, опорах, а также для проверки компенсирующей способности теплосетей, -пояснили в компании. - Обнаруженные в ходе испытаний дефекты систем центрального отопления будут устранены во время летней ремонтной кампании. Это позволит избежать порывов труб в новом отопительном сезоне.
Под испытания попадают участки:
- ограниченные улицами М. Карима, Кирова, Айской, 8 Марта, Революционной, Н. Дмитриева, бульваром Х. Давлетшиной, улицами Бессонова, Комсомольской – до перекрестка с улицей 50 лет СССР;
- дома по улице 50 лет СССР – от проспекта Октября до улицы Р. Зорге;
- дома по проспекту Октября – от остановки «Фирма «Мир» до остановки «Спортивная»;
- дома по улице Р. Зорге – от улицы Шафиева до бульвара Ибрагимова;
- дома по бульвару Ибрагимова, улицам Пархоменко, Запотоцкого, Ленина – от улицы Чернышевского до перекрестка с улицей Пермской;
- дома по улицам Революционной, 50 лет Октября, Ст. Халтурина, Бабушкина.
В ходе испытаний температура в системах теплоснабжения будет постепенно повышаться. В случае обнаружения возможных утечек в радиаторах отопления потребителям необходимо обращаться в управляющую компанию, обслуживающую дом.
При этом, по действующим правилам, перед проведением испытаний отключается отопление в лечебных, школьных и дошкольных учреждениях, а также в домах, где неисправны регуляторы температуры отопления.
На объектах, не задействованных в испытании, с 9 часов утра 15 апреля будет отключена подача отопления и горячей воды сроком на 24 часа. С полным перечнем жилых домов и прочих объектов, подлежащих отключению на время проведения испытания, можно ознакомиться - скачав файл ниже.