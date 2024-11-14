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Теплоснабжение

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2024
В ЖКХ Башкирии нашли нарушения закона
14 ноября, 16:28
Отопление бьёт по карману, но в доме холодно? Ошибки, из-за которых вы переплачиваете
8 ноября, 12:56
Готовим дом к зиме: утепляем окна, двери и другие лайфхаки для тепла
17 октября, 11:27
Расходы на отопление дома в Башкирии можно сократить на 30-40%
17 октября, 10:15
В Уфе могут рвануть батареи
14 октября, 11:00
Нет тепла — звони в УК
4 октября, 04:53
Уфе осталось мерзнуть два дня
2 октября, 09:55
В Уфе требуют дать отопление
28 сентября, 15:53
Квартиры уфимцев пройдут проверку на теплоустойчивость
5 апреля, 09:56
2023
В Уфе пройдут испытания на теплосетях
Испытания тепловых сетей пройдут в четырех районах города, сообщили в пресс-службе администрации Уфы.
16 октября 2023, 14:27
БашРТС: жители Уфы не получат квитанций за отопление за сентябрь
3 октября 2023, 09:23
В Уфе назвали точную дату начала отопительного сезона в Уфе
2 октября 2023, 11:01
Власти раскрыли дату, когда могут дать отопление по всей Уфе
Дату включения теплоснабжения в городе в ходе оперативного совещания в администрации Уфы озвучил начальник Управления по обеспечению жизнедеятельности города Антон Тристан.
30 августа 2023, 06:16
Письма с предупреждением: в Уфе начали готовиться к холодам
О том, что уже к 1 сентября вся Уфа должна быть готова к отопительному сезону на оперативке 14 июля сообщил вице-мэр Уфы Сергей Кожевников.
17 июля 2023, 04:15
Массовые проверки в квартирах ждут жителей Уфы уже в июне
Проверки счетчиков горячей воды и тепла пройдут в июне в домах, перешедших на прямой договор с БашРТС, сообщили в компании
31 мая 2023, 10:25
2021
В БашРТС попытались оправдать реплику своей сотрудницы о способах оплаты отопления
16 октября 2021, 06:26
Лидер КПРФ в Башкирии заявил о нарушениях БашРТС и коррумпированности Госкомтарифа
9 июня 2021, 06:47
Куда жаловаться на управляющую компанию?
27 мая 2021, 06:22
В Уфе второй раз прорвало трубу теплоснабжения возле ТЦ «Июнь»
14 марта 2021, 07:46
В Башкирии многодетной семье грозят отключить газ из-за долга в 10 тысяч рублей
24 февраля 2021, 11:58

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