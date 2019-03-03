Бывший член совета директоров должен вернуть «УралКапиталБанку» 135 млн рублей

Арбитражный суд Башкирии по заявлению «Агентства по страхованию вкладов» признал недействительной сделкой операцию по снятию со счета в уфимском банке «Уральский капитал» 135 млн рублей членом совета директоров Уралом Хусаиновым в январе прошлого года. В обоснование заявленных требований конкурсный управляющий указал, что сделка по снятию вклада была совершена с целью причинения вреда правам кредиторов, что повлекло за собой оказание предпочтения одному из них перед другими.
Напомним, в феврале 2018 года у банка была отозвана лицензия. Центробанк счел бизнес-модель «Уральского капитала» рискованной, так как она была ориентирована на кредитование собственного бизнеса владельцев — предпринимателей Дамира Камилова и Виталия Полякова. В Агентстве по страхованию вкладов общий объем выплат 10 тыс. вкладчикам оценивали примерно в 5,9 млрд рублей. Большая их часть — это клиенты из Башкирии. В июне «УралКапиталБанк» был признан несостоятельным, в отношении него открыто конкурсное производство.
В материалах дела указывается, что Урал Хусаинов снял свой вклад за месяц до принятия решения об отзыве лицензии. На тот момент активы банка составляли 11,78 млрд рублей. Снятая сумма превысила 1% от их стоимости. В феврале после проведения корректировок, требуемых ЦБ, обязательства банка перед кредиторами превысили активы на 772,5 млн рублей.
«Оспариваемая банковская операция совершена в пользу ответчика, являвшегося на дату ее совершения заинтересованным лицом по отношению к должнику, совершена при наличии иных неисполненных обязательств кредиторов первой очереди, а также в результате ее совершения уменьшилась конкурсная масса должника, за счет которой могли быть удовлетворены требования кредиторов, что свидетельствует о признаках недействительности сделки по специальным основаниям, предусмотренным законом о банкротстве», - говорится в материалах дела.
Суд взыскал с Урала Хусаинова 135 млн рублей в пользу «УралКапиталБанка», чтобы исполнить обязательства перед кредиторами первой очереди. При возмещении этой суммы он становится одним из кредиторов банка.