Бывший член совета директоров должен вернуть «УралКапиталБанку» 135 млн рублей

Напомним, в феврале 2018 года у банка была отозвана лицензия. Центробанк счел бизнес-модель «Уральского капитала» рискованной, так как она была ориентирована на кредитование собственного бизнеса владельцев — предпринимателей Дамира Камилова и Виталия Полякова. В Агентстве по страхованию вкладов общий объем выплат 10 тыс. вкладчикам оценивали примерно в 5,9 млрд рублей. Большая их часть — это клиенты из Башкирии. В июне «УралКапиталБанк» был признан несостоятельным, в отношении него открыто конкурсное производство.