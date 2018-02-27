«Уралкапиталбанк» оспорит в суде решение ЦБ об отзыве лицензии

Читайте Mkset.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Уфимский банк направил в иск в Арбитражный суд Москвы.
Уфимский «Уралкапиталбанк» направил в арбитражный суд Москвы заявление, в котором требует признать недействительным приказ ЦБ об отзыве его банковской лицензии, сообщает «Коммерсантъ-Башкортостан» со ссылкой на материалы дела.
Напомним, что приказ ЦБ вышел 15 февраля. Банк обратился в суд 16 февраля.
19 февраля суд оставил заявление без движения до 16 марта, указав на то, что истец не подтвердил оплату госпошлины.
Банк обратился в суд с ходатайством о наложении обеспечительных мер в виде приостановления действия приказа. 20 февраля суд отказал посчитав, что банк не обосновал необходимость в принятии этой меры. Рассмотрение заявления по существу назначено на 3 апреля.
Материалы по теме
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте Mkset.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей