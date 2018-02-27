«Уралкапиталбанк» оспорит в суде решение ЦБ об отзыве лицензии

Уфимский банк направил в иск в Арбитражный суд Москвы.

Уфимский «Уралкапиталбанк» направил в арбитражный суд Москвы заявление, в котором требует признать недействительным приказ ЦБ об отзыве его банковской лицензии, сообщает «Коммерсантъ-Башкортостан» со ссылкой на материалы дела.

Напомним, что приказ ЦБ вышел 15 февраля. Банк обратился в суд 16 февраля.

19 февраля суд оставил заявление без движения до 16 марта, указав на то, что истец не подтвердил оплату госпошлины.