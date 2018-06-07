Арбитражный суд Башкирии признал УралКапиталБанк банкротом

Причиной кризиса стало кредитование компаний, связанных с бизнесом собственника.
Сегодня, 7 июня, стало известно, что Арбитражный суд Башкирии вынес решение о признании банкротом ООО «Коммерческий банк «Уральский капитал» (Уралкапиталбанк).
Напомним, что лицензию на право ведения банковской деятельности Центробанк России отозвал у кредитного учреждения 15 февраля. По мнению банка-регулятора, УралКапиталБанк выбрал слишком рискованную бизнес-модель, чересчур увлекшись кредитованием компаний, связанных с бизнесом собственника. По этой причине на балансе банка накопилась критическая масса активов низкого качества.
Причем это был не первый тревожный «звонок». Чуть ранее Центробанк уже вводил меры надзорного регулирования в отношении Уралкапиталбанка, в частности, ограничив привлечение вкладов. Однако, как сообщается в официальном пресс-релизе, руководство и собственники банка не приняли мер по нормализации его деятельности.
Представители УралКапиталБанка пытались в суде оспорить отзыв лицензии, однако не достигли желаемого результата.
Выплатой возмещения вкладчикам УралКапиталБанка занимается банк Уралсиб. Заявления от вкладчиков будут приниматься до 28 февраля 2019 год включительно.
Для справки
Банк был основан в 1993 году и назывался тогда Банк «Недра». В 2004 году он сменил владельца и название, получив новое название - «Уралкапиталбанк». Уставный капитал – 724 млн руб. Стоимость чистых активов банка на 1 февраля 2018 года оценивалась в 628,83 млн руб. 91% уставного капитала банка принадлежит башкирскому предпринимателю Дамиру Камилову.