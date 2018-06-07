Арбитражный суд Башкирии признал УралКапиталБанк банкротом

Сегодня, 7 июня, стало известно, что Арбитражный суд Башкирии вынес решение о признании банкротом ООО «Коммерческий банк «Уральский капитал» (Уралкапиталбанк).

Напомним, что лицензию на право ведения банковской деятельности Центробанк России отозвал у кредитного учреждения 15 февраля. По мнению банка-регулятора, УралКапиталБанк выбрал слишком рискованную бизнес-модель, чересчур увлекшись кредитованием компаний, связанных с бизнесом собственника. По этой причине на балансе банка накопилась критическая масса активов низкого качества.

Причем это был не первый тревожный «звонок». Чуть ранее Центробанк уже вводил меры надзорного регулирования в отношении Уралкапиталбанка, в частности, ограничив привлечение вкладов. Однако, как сообщается в официальном пресс-релизе, руководство и собственники банка не приняли мер по нормализации его деятельности.

Представители УралКапиталБанка пытались в суде оспорить отзыв лицензии, однако не достигли желаемого результата.

Выплатой возмещения вкладчикам УралКапиталБанка занимается банк Уралсиб. Заявления от вкладчиков будут приниматься до 28 февраля 2019 год включительно.

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