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В Башкирии чиновники Буздяка грубо нарушали жилищные права граждан

2 марта 2019, 08:37
Фото: Mkset.ru
Двоих из них наказали лишением свободы условно.

Прокуратура Буздякского района Башкирии выявила преступные схемы отчуждения муниципального жилья чиновниками сельской администрации, сообщается на официальном сайте прокуратуры республики.

В ходе проверок было установлено, что в очереди на улучшение жилищных условий в Буздяке состояли более 30 человек, в том числе ветераны, многодетные семьи. Некоторые из них ждали получения жилья более 30 лет.

Но вместо них квартиры получали другие. Так глава Буздякского сельсовета в 2013-2014 годах предоставил несколько муниципальных комнат и квартир работникам местных предприятий и учреждений, хотя они и не имели оснований для их получения.

- Помещения в основном выделялись по протекции руководителей указанных граждан и впоследствии были приватизированы, - сообщили в прокуратуре. - Причинённый муниципалитету ущерб составил 1,4 млн рублей.

Было выявлено четыре таких факта, по всем были возбуждены уголовные дела. За превышение должностных полномочий в этом году бывший глава сельсовета был осуждён к 3 годам условного лишения свободы. Прокуратура обжаловала приговор, посчитав наказание чрезмерно мягким.

Недалеко ушел от главы его заместитель, уже бывший. В 2014 году он возглавлял жилищную комиссию и обеспечил выделение себе комнаты в обход очерёдности. За мошенничество его осудили к 2 годам 2 месяцам условного лишения свободы, также его обязали вернуть комнату муниципалитету.

Но и это еще не всё. Чиновники сельского поселения долгое время уклонялись от обследования 13-квартирного аварийного дома. Его признали аварийным только после прокурорского вмешательства в 2017 году.

В этой ситуации чиновники предложили жителям аварийного дома временно переселиться в здание, которое расположено рядом с асфальтобетонным заводом, что было небезопасно для их здоровья. И тут прокуратура прекратила это беззаконие.

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