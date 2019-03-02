В Башкирии чиновники Буздяка грубо нарушали жилищные права граждан

Недалеко ушел от главы его заместитель, уже бывший. В 2014 году он возглавлял жилищную комиссию и обеспечил выделение себе комнаты в обход очерёдности. За мошенничество его осудили к 2 годам 2 месяцам условного лишения свободы, также его обязали вернуть комнату муниципалитету.