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В Уфе появятся новые капсулы времени

28 февраля 2019, 10:48
Фото: ufacity.info
Проект реализует сообщество молодых архитекторов «Городские реновации».

Капсула времени будет представлять собой оптическое устройство, в некотором смысле напоминающее старинный раёк. Приспособления будут установлены напротив мест, где когда-то располагались архитектурные памятники города, но по тем или иным причинам были утрачены. Заглянув в окуляр аппарата, можно будет увидеть архивный кадр, который покажет, как когда-то выглядела территория перед зрителем и какие архитектурные достопримечательности здесь были расположены.

Арт-программа «Старый город» в 2018 году стала одним из победителей Всероссийского конкурса «Творческие инициативы». В качестве награды конкурс предоставил 300 тыс. руб. на реализацию проекта.

По информации «Башинформа», первую капсулу планируется установить весной на улице Мустая Карима в районе Дворца профсоюзов. В ней можно будет увидеть стоявшее на этом месте и снесенное в 2003 году деревянное здание оригинальной архитектуры, построенное в 1902-1903 гг. купцом Андреем Паршиным. По словам авторов проекта, уже разработано два пешеходных маршрута по историческому центру города, в различных точках которых можно будет установить 20 капсул времени.

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#Новости#Андрей Королев#Культура
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