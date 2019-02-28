В Уфе появятся новые капсулы времени

По информации «Башинформа», первую капсулу планируется установить весной на улице Мустая Карима в районе Дворца профсоюзов. В ней можно будет увидеть стоявшее на этом месте и снесенное в 2003 году деревянное здание оригинальной архитектуры, построенное в 1902-1903 гг. купцом Андреем Паршиным. По словам авторов проекта, уже разработано два пешеходных маршрута по историческому центру города, в различных точках которых можно будет установить 20 капсул времени.