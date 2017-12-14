В Башкирии пришлось искать капсулу времени при помощи металлоискателя

Послания из прошлого были обнаружены сразу в двух районах республики.

Интересная история, связанная с капсулой времени, произошла в Илишевском районе республики.

7 ноября текущего года местные жители собрались перед домом культуры в деревне Тазеево, чтобы выполнить завет своих родителей, которые 40 лет назад, осенью 1977 года, закопали в сельском сквере капсулу времени с посланием потомкам. Кстати, тонгда среди авторов послания были еще очевидцы Октябрьской революции, участники Гражданской войны, ветераны Великой Отечественной войны, труженики тыла, передовики производства. Они завещали вскрыть капсулу времени в день столетия Великого Октября. Об этом рассказал журнал «Ветеран Башкортостана».

Как оказалось, отыскать капсулу времени оказалось не так-то просто, потому что за 40 лет территория сквера претерпела серьезные изменения: там построили новый клуб, посадили деревья. В поисках капсулы приняло участие немало людей - и ветераны, и школьники, и работники совхоза. Но до поры, до времени все их попытки были безуспешны. В конце концов, решили использовать металлоискатель, который помог обнаружить заветную капсулу, которая, между тем, неплохо сохранилась.

Церемония ее вскрытия растрогала многих участников мероприятия. Среди них оказался ветеран Файлас Кашбиевич Муллагалиев, которому довелось участвовать 40 лет назад в церемонии закладки капсулы времени.

– 7 ноября - это праздник для всех россиян, – поделился он своим мнением. – Мы не должны это забывать. У кого нет прошлого, у того нет настоящего и будущего.

- Когда была жива мама, она говорила, что через сорок лет, когда вскроете капсулу времени, узнаете, о чем мы вам писали. Мама работала в колхозе трактористом, - рассказал сельчанин Науфаль Багаутдинов.

В капсуле времени сельчане нашли поздравление со столетием Октября, а также обращение к потомкам, наказ беречь память о героических временах. Ряд найденных в ней документов займут свое достойное место в местном музее. В них повествуется, как жили люди в те годы, чем занимались, сколько было в селе народу и сколько дворов, сколько жителей села участвовало в Великой Отечественной войне и сколько из них вернулось. Тогдашние колхозники сообщали потомкам, что их колхоз всегда славился рекордными показателями, и завещали непременно брать с них пример. Станут ли эти слова настоящим источником вдохновения, покажет время, по крайней мере, в тот же день местным передовикам совхозного производства по традиции вручили почетные грамоты.

Похожее мероприятие состоялось также в городе Благовещенске. Капсулу времени, посланную в будущее комсомольцами в 1980 году, вскрыли в день 100-летия Октябрьской революции. В данном случае поиск места расположения капсулы не вызвал затруднений, потому что оно было четко обозначено памятной табличкой возле городского мемориала.

Табличку вскрыли глава муниципалитета Фарит Фазылов и управляющий директор АО «Благовещенский арматурный завод» Александр Астахов. Под ней обнаружилась прекрасно сохранившаяся «Книга памяти», на первой странице которой было написано послание потомкам. Содержимое капсулы передали в музей школы №4.

Медиакорсети удалось узнать содержимое послания из благовещенской капсулы времени.

К ПОТОМКАМ

Дорогие товарищи!

Мы, поколение 80-х годов ХХ века, обращаемся к вам в день 100-летия со дня рождения первого в мире социалистического государства – Союза Советских Социалистических Республик со словами напутствия старшего поколения почтить благодарную память тех, кто не вернулся с фронтов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов.

Вы держите в руках «Книгу памяти», в которую занесены имена 5236 воинов-благовещенцев, героически павших на поле брани, кто в суровые годы военного лихолетья отстоял честь, свободу и независимость нашей Родины, разгромил фашистского зверя в его собственном логове – в Берлине.

Дорогие потомки!

Мы обращаемся к вам: сохраните в своих сердцах имена занесенных в эту «Книгу памяти». В трудную годину для нашей страны, по призыву родной Коммунистической партии Советского Союза, они встали на защиту завоеваний Великого Октября 1917 года, честно исполнили свой долг перед Отчизной и родной Благовещенской землей.

Они отдали жизнь за наше с вами счастье!

Обращаясь к вам, говорим: «Низко склоните головы, пусть никогда не померкнет благодарная память о них!

Отмечая знаменательную дату Великой Победы над германским фашизмом, мы с гордостью говорим: нет, не напрасно пролилась кровь наших братьев и сестер, наших замечательных земляков! 35 лет над нами ясное, голубое, мирное небо и яркое солнце.

Неузнаваемым стал город Благовещенск. Выросли новые предприятия: биохимический и сельский строительные комбинаты, два строительных управления, ремонтно-эксплутационная база пароходства «Волготанкер», три детских комбината, созданы крупные совхозы: Степановский, Полянский, Надеждинский, Благовещенская и Турбаслинская птицефабрики. Экономически окрепли все колхозы.

Замечательно трудятся ветераны войны, дети и внуки погибших. 1980 год – год 110-й годовщины со дня рождения В.И. Ленина, назван годом ленинской ударной работы. Каждый труженик работает под девизом: «Учиться, жить, работать и бороться по-ленински, по-коммунистически!» Взяты повышенные социалистические обязательства и 700 человек досрочно их выполнили и удостоены Ленинских грамот. В канун ленинского юбилея, 21 апреля 1980 года, 300 человек рапортовали о выполнении своих пятилетних заданий. В эти дни развернулось массовое патриотическое движение за достойную встречу ХХVI съезда КПСС.

Из года в год преображается наша земля. Свои успехи, достижения мы относим прежде всего к заслугам старшего поколения, кто в революционном подполье, с оружием в руках на баррикадах революций 1905, 1917 годов и в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов завоевал нам свободу, независимость, счастье. Имена замечательных наших земляков, революционеров Г.М. Мишенева, братьев Александра и Филиппа Першиных, М.А. Чистякова, Седова, Бричкина, Старикова, Асеева, Зенцова и многих других увековечены названием улиц нашего города.

Так умножайте же то, что создано вашими дедами, отцами, матерями, вашими старшими братьями и сестрами. У поколения вашего времени еще много дел. Вас ждут величественные свершения. Вам предстоит завершить и продолжить начинания предыдущих поколений. Никогда не забывайте о том, сколько страданий перенесло человечество во время войны, трудитесь во имя мира на земле! Будьте достойными продолжателями тех, перед чьей памятью вы сегодня склоняете головы.

Участники торжественного митинга, посвященного 35-летию со дня Победы советского народа в Великой Отечественной войне и закладке «Книги памяти», посвященной воинам-благовещенцам, погибшим в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 г.г.

9 мая 1980 года.

г. Благовещенск БАССР.

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