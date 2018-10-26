В Башкирии вскрыли капсулу времени с пожеланиями от комсомольцев 60-х

Накануне, 25 октября, в городе Туймазы прошла торжественная церемония выемки капсулы времени, которая в 1968 году была замурована в стену местной школы №1. Внутри металлического цилиндра оказались послания комсомольцев 1968 года потомкам через 50 лет времени.

Как сообщил «Туймазинский вестник», инициатором закладки капсулы в 1968 году был бывший заместитель директора по воспитательной работе, учитель истории школы Алик Шайхутдинович Яфаев. К счастью, он дожил до сегодняшних времен и как раз отмечает свой 80-летний юбилей. Он стал одним из самых почетных гостей церемонии вскрытия капсулы.

- Не передать словами, какое мы испытывали волнение. Много говорили о будущем, всем представлялось, что оно будет светлым и счастливым. Тогда я учился в восьмом классе и не мог предположить, что стану свидетелем сегодняшнего события. 2018 год казался недосягаемым, а полвека пролетели, как миг, - сказал в своем выступлении пенсионер Тагир Мухаметшин.

Были зачитаны несколько посланий из капсулы, которые до слез растрогали присутствующих.

- Хотим, чтобы комсомольцы нашей страны были смелыми, честными, боролись с плохой успеваемостью, - говорилось в одном из сообщений.

- Верим, что по улицам Туймазов будут ходить трамваи и троллейбусы, - такова мечта из другого письма.

- Здесь появится Дворец спорта с бассейном и искусственным льдом, - загадали желание авторы следующего послания.

Кто-то и вовсе был уверен, что на нашу землю будут прилетать голубые марсиане.