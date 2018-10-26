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В Башкирии вскрыли капсулу времени с пожеланиями от комсомольцев 60-х
Сюжеты:
Уфалогия: ТранспортВласть без цензурыБолеем за наших
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В Башкирии вскрыли капсулу времени с пожеланиями от комсомольцев 60-х

Сегодня, 14:33ОбществоТатьяна МайороваФото: Туймазинский вестник
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