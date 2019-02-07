ЖК «Серебряный ручей» поможет достроить «Салават Юлаев»

Об этом сегодня сказал врио главы Башкирии на встрече с предпринимателями в Торгово-промышленной палате республики. Бизнес-центр, входящий в портфель активов группы компаний «Рассвет», будет передан в собственность республики, а вырученные с продажи денежные средства будут направлены на завершение строительства шести многоквартирных домов в микрорайоне Дёма-9.