ЖК «Серебряный ручей» поможет достроить «Салават Юлаев»

Об этом сегодня сказал врио главы Башкирии на встрече с предпринимателями в Торгово-промышленной палате республики. Бизнес-центр, входящий в портфель активов группы компаний «Рассвет», будет передан в собственность республики, а вырученные с продажи денежные средства будут направлены на завершение строительства шести многоквартирных домов в микрорайоне Дёма-9.
По словам Радия Хабирова, республика выкупит бизнес-центр «Салават Юлаев» за счет бюджета, а деньги пойдут на решение острых проблем жилищного строительства региона.
– Бизнесмены уже могут приходить в здание, там 21 тысяча квадратных метров, определяться с тем, что в этом пространстве можно сделать, - сказал Радий Хабиров.
Новость о продаже БЦ «Салават Юлаев» стала вторым значимым эпизодом в истории ЖК «Серебряный ручей» за последние два месяца после введения в эксплуатацию дома №7 в конце 2018 года, благодаря чему квартиры получили 144 уфимские семьи.
Тогда оперативное принятие мер застройщиком по заселению дома стало возможным вследствие активной работы нового Правительства во главе с Радием Хабировым, а также соответствующих регулирующих органов над проблемами жилищного строительства региона.
По словам застройщика, на очереди заселение домов №9 и №10, которые находятся на текущий момент в финальной стадии готовности. Полученные от продажи БЦ «Салават Юлаев» денежные средства будут направлены на завершение строительства всего микрорайона Дёма-9.