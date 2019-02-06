Минобрнауки России опубликовало мониторинг эффективных вузов Башкирии

В исследовании отмечается, что филиал БашГУ в Стерлитамаке третий год подряд показывает высокий результат, выполняя необходимые условия определения эффективности вузов. И это первый немедицинский вуз, куда приехали учиться студенты из Индии. В прошлом году 12 студентов из этой страны стали изучать здесь прикладное программирование.