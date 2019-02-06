Минобрнауки России опубликовало мониторинг эффективных вузов Башкирии

Минобрнауки России опубликовало результаты ежегодного мониторинга эффективных вузов страны. В том числе оценивались результаты деятельности 29 вузов Башкирии за прошлый год. Четыре вуза получили семь баллов из семи.
Каждый балл дается за один из семи показателей: образовательной, научно-исследовательской, международной, финансово-экономической деятельности, заработной плате профессорско-преподавательского состава, трудоустройству выпускников и дополнительному показателю.
Если вуз набрал хотя бы 4 балла, он признается эффективным.
Все семь баллов набрали Стерлитамакский и Сибайский филиалы БашГУ, УГНТУ и его салаватский, и стерлитамакский филиалы, УГАТУ и БГМУ.
В исследовании отмечается, что филиал БашГУ в Стерлитамаке третий год подряд показывает высокий результат, выполняя необходимые условия определения эффективности вузов. И это первый немедицинский вуз, куда приехали учиться студенты из Индии. В прошлом году 12 студентов из этой страны стали изучать здесь прикладное программирование.