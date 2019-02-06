Как избежать мошенничества при покупке земельного участка

В нашей юридической практике мы сталкивались с несколькими вариантами мошенничества с землей:
До осмотра земельного участка на местности важно провести предварительную проверку, чтобы не потерять время на просмотры участков зря. На этапе предварительной проверки может отсеяться немалое количество объектов.
На возможность строительства влияют следующие факторы:
Если вы планируете строить на земельном участке, то необходимо до его покупки проанализировать градостроительную ситуацию на предмет получения разрешения на строительство. Для этого нужно направить соответствующий запрос в орган Архитектуры и градостроительства от имени действующего собственника или арендатора.
Перед покупкой земельного участка обязательно нужно заказать свежую выписку ЕГРН на земельный участок, по сроку она не должна быть старше 2 недель.
Из выписки ЕГРН можно узнать следующие сведения:
Перед покупкой земельного участка нужно обязательно проверить его кадастровые границы. Для этого обратитесь к любому кадастровому инженеру для выноса точек земельного участка на местность. Это очень важно! Поскольку кадастровые границы земли могут оказаться не там, где их показывает продавец участка.
Получите от кадастрового инженера схему расположения кадастровых границ земельного участка и их соотношения с фактическим границами.
Вот несколько простых советов, которые могут уберечь Вас от мошеннических действий при совершении сделки купли-продажи земли:
Не передавайте наличные денежные средства за покупаемый участок в руки продавцу. Ваше право собственности на участок еще не зарегистрировано, в органе Росреестра возможны приостановки по документам. Вы рискуете остаться и без денег и без участка.
Гораздо безопаснее заложить деньги в банковскую ячейку или внести их на депозит нотариуса. Условия аренды банковской ячейки предусматривают, что денежные средства выдаются продавцу только после того, как будет зарегистрировано ваше право собственности на земельный участок.