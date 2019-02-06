Как избежать мошенничества при покупке земельного участка

Если вы планируете строить на земельном участке, то необходимо до его покупки проанализировать градостроительную ситуацию на предмет получения разрешения на строительство. Для этого нужно направить соответствующий запрос в орган Архитектуры и градостроительства от имени действующего собственника или арендатора.